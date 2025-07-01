Как успокоить собаку во время тревоги или взрывов: советы от кинолога

Собака берет сигнал с вас

"У нас (в пансионе Dogland - ред.) живет много собак, и у них нет реакции на взрывы или другие подобные звуки. Потому что мы их не беспокоим. Человек сам сильно переживает и передает свою тревогу собаке", - объясняет Локтионов.

По его словам, если животное находится в стабильной физической и ментальной нагрузке, оно воспринимает даже громкие звуки иначе.

"Они реально даже во время обстрела отдыхают. Я не сплю, слежу за ситуацией, а собаки молчат", - говорит Алексей.

Чего не стоит делать во время сирены

Кинолог советует не паниковать и не пытаться активно успокоить собаку, когда она испугалась - это только усилит ее тревогу.

"Если происходит обстрел, показывайте свое спокойное отношение. Это сложно, но если вы будете ее успокаивать, она будет еще больше реагировать", - говорит он.

Что делать, если собака очень пугается

"Если есть серьезные проблемы, могут применять специальные медикаменты", - отмечает Локтионов.

Но прежде чем прибегать к фармакологии, стоит обратиться к специалисту.

"Начать можно с обращения к специалисту и начать обучение, чтобы собака не реагировала на громкие звуки, выходила из состояния стресса и расслаблялась", - советует эксперт.