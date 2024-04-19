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В Украине снова будут выключать свет бизнесу и промышленности: кого не касается

Украина, Пятница 19 апреля 2024 11:21
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В Украине снова будут выключать свет бизнесу и промышленности: кого не касается Фото: Дефицит электроэнергии сохраняется, промышленность будут вновь отключать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме Украины 19 апреля сохраняется дефицит электроэнергии в течение почти всех суток. Он вызван повреждениями, которые россияне нанесли ударами по украинским электростанциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности возможно применение графиков ограничения мощности. Эти меры не затронут объекты критической инфраструктуры и предприятия оборонного комплекса", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге.

"Утром действуют ограничения потребления для бытовых потребителей в Харьковской области. Обесточено около 203 тысяч потребителей", - сообщили в пресс-службе.

"Укрэнерго" просит всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию, а промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Отключения света

Напомним, 18 апреля из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Кроме того, под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Зеленский заявил, что под угрозой от российского террора также инфраструктура атомных станций и сетей распределения.

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Укрэнерго Отключения света
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