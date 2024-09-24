Как закрыть платежную карту и не стать должником банка

Если вы решили прекратить пользоваться платежной картой, ее необходимо закрыть. Недостаточно просто перестать пользоваться картой и не производить ею платежи.
Такой совет пользователям банковских услуг дает Национальный банк.
Банки могут начислять комиссию за обслуживание незакрытого счета (мониторинг неактивного счета). Такая комиссия будет либо автоматически списана с карточного счета при наличии на нем средств, либо ее будут учитывать как долг перед банком.
Помните, даже если на вашей карте нет средств и истек срок ее действия, текущий счет, к которому она привязана, продолжает функционировать и учитываться в системе банка.
Банк может взимать комиссионный сбор, если:
Если вы не пользуетесь картой, по которой взимается комиссия за обслуживание, без закрытия счета банк продолжит начислять плату за такое обслуживание и у вас возникнет задолженность перед банком. Погашать задолженность придется с процентами.
Платежная карта всегда привязана к текущему счету. Если вы хотите прекратить обслуживание в банке, закройте текущий счет. Это можно сделать в отделении банка, написав заявление, или дистанционно – через платежное/мобильное приложение, либо позвонив в контакт-центр.
Не пользуетесь платежной картой – позаботьтесь о закрытии счета.
После того, как текущий счет будет закрыт, возьмите справку от банка о закрытии счета, чтобы обезопасить себя от возможных недоразумений в будущем (претензий по уплате задолженности по счету).
Если у вас несколько платежных карт, оформленных к одному текущему счету, и вы хотите прекратить пользоваться одной из них, закрывать сам текущий счет не нужно. Достаточно закрыть ту платежную карту, которую вы не планируете больше использовать.
Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-август 2024 составила 106,8 млрд гривен. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году, на 11,6%.
Банки Украины за весь 2023 год получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.