Як закрити платіжну картку і не стати боржником банку

Якщо ви вирішили припинити користуватися платіжною карткою, її необхідно закрити. Недостатньо просто перестати користуватися карткою та не здійснювати нею платежі.
Таку пораду користувачам банківських послуг дає Національний банк.
Банки можуть нараховувати комісію за обслуговування незакритого рахунку (моніторинг неактивного рахунку). Таку комісію буде або автоматично списано з карткового рахунку за наявності на ньому коштів, або її обліковуватимуть як борг перед банком.
Пам’ятайте, навіть якщо на вашій картці немає коштів та минув термін її дії, поточний рахунок, до якого її прив’язано, продовжує функціонувати та обліковуватися в системі банку.
Банк може стягувати комісійний збір, якщо:
Якщо ви не користуєтеся карткою, за якою наявна комісія за обслуговування, без закриття рахунку банк продовжить нараховувати плату за таке обслуговування і у вас виникне заборгованість перед банком. Погашати заборгованість доведеться з відсотками.
Платіжна картка завжди прив’язана до поточного рахунку. Якщо ви бажаєте припинити обслуговування в банку, закрийте поточний рахунок. Це можна зробити у відділенні банку, написавши заяву, або дистанційно – через платіжний/мобільний застосунок чи зателефонувавши до контакт-центру.
Не користуєтеся платіжною карткою – подбайте про закриття рахунку.
Після того, як поточний рахунок буде закрито, візьміть довідку від банку про закриття рахунку, щоб убезпечити себе від можливих непорозумінь у майбутньому (претензій щодо сплати заборгованості за рахунком).
Якщо у вас кілька платіжних карток, оформлених до одного поточного рахунку, і ви хочете припинити користуватися лише однією з них, закривати сам поточний рахунок не потрібно. Достатньо закрити ту платіжну картку, яку ви не плануєте більше використовувати.
Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-серпень 2024 року склав 106,8 млрд гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 11,6%.
Банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.