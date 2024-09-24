Як закрити платіжну картку і не стати боржником банку

Що варто пам’ятати

Банки можуть нараховувати комісію за обслуговування незакритого рахунку (моніторинг неактивного рахунку). Таку комісію буде або автоматично списано з карткового рахунку за наявності на ньому коштів, або її обліковуватимуть як борг перед банком.

Пам’ятайте, навіть якщо на вашій картці немає коштів та минув термін її дії, поточний рахунок, до якого її прив’язано, продовжує функціонувати та обліковуватися в системі банку.

Банк може стягувати комісійний збір, якщо:

ви зняли усі гроші з картки та зберігаєте на рахунку менше встановленої банком суми;

ви витрачаєте менше певної суми на місяць, тобто перестали користуватися карткою на умовах, визначених договором;

якщо закінчився пільговий період обслуговування.

Якщо ви не користуєтеся карткою, за якою наявна комісія за обслуговування, без закриття рахунку банк продовжить нараховувати плату за таке обслуговування і у вас виникне заборгованість перед банком. Погашати заборгованість доведеться з відсотками.

Платіжна картка завжди прив’язана до поточного рахунку. Якщо ви бажаєте припинити обслуговування в банку, закрийте поточний рахунок. Це можна зробити у відділенні банку, написавши заяву, або дистанційно – через платіжний/мобільний застосунок чи зателефонувавши до контакт-центру.

Як закрити поточний рахунок та завершити обслуговування в банку

Не користуєтеся платіжною карткою – подбайте про закриття рахунку.

Відмовтеся від усіх платних послуг та регулярних платежів, що здійснювалися з вашого рахунку. Наприклад, плата за СМС-інформування, відкладені комісії за послуги, регулярний платіж з поповнення мобільного телефону тощо. У разі зняття коштів за такі послуги, ба більше, в рахунок вашого кредитного ліміту, може виникнути заборгованість. Погасіть всю заборгованість, якщо вона є. Уточніть у менеджера банку, чи буде стягнуто комісію під час закриття рахунку, якщо так, то залиште на рахунку необхідну суму. Повідомте банк про намір закрити рахунок та здійсніть процедури, визначені вашим банком. Деякі установи пропонують закрити рахунок онлайн, інші – прийти до відділення з необхідним пакетом документів. Якщо термін дії вашої платіжної картки ще не закінчився, здайте її до банку або виконайте з нею дії, рекомендовані банком. Очікуйте на закриття рахунку (період часу визначено договором). Річ у тім, що банку для запобігання виникнення заборгованості за рахунком потрібно перевірити, чи не підлягають сплаті відкладені комісії або регулярні платежі.

Після того, як поточний рахунок буде закрито, візьміть довідку від банку про закриття рахунку, щоб убезпечити себе від можливих непорозумінь у майбутньому (претензій щодо сплати заборгованості за рахунком).

Якщо у вас кілька платіжних карток, оформлених до одного поточного рахунку, і ви хочете припинити користуватися лише однією з них, закривати сам поточний рахунок не потрібно. Достатньо закрити ту платіжну картку, яку ви не плануєте більше використовувати.

Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-серпень 2024 року склав 106,8 млрд гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 11,6%.

Банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.