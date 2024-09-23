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Прибыль банков с начала года превысила 100 млрд гривен

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 15:55
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Прибыль банков с начала года превысила 100 млрд гривен Фото: банки Украины показали прибыль 106,8 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-август 2024 года составила 106,8 млрд гривен. Это на больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 11,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-август 2024 года выросли на 16,7% до 337,7 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 18,5% до 231,6 млрд гривен.

Прибыль банков с начала года превысила 100 млрд гривен

Расходы выросли на 19,3% до 231,6 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки до 1,2 млрд гривен.

Прибыль банков с начала года превысила 100 млрд гривен

Как заявили в НБУ, главные факторы прибыльности - сохранение высокой чистой процентной маржи и почти нулевые отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

Налог на прибыль банков

В 2023 году для банков повысили налог на прибыль с 18% до 50%. Сейчас действует норма, по которой банки платят налог в 25%.

Однако в Верховной Раде решили снова повысить налог для банков до 50%. Такая норма содержится в законопроекте №11416-д, который приняли в первом чтении. Пока против повышения налога для банков выступает Национальный банк.

Напомним, по уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.

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