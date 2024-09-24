Как закрыть платежную карту и не стать должником банка

Если вы решили прекратить пользоваться платежной картой , ее необходимо закрыть. Недостаточно просто перестать пользоваться картой и не производить ею платежи.

Что следует помнить

Банки могут начислять комиссию за обслуживание незакрытого счета (мониторинг неактивного счета). Такая комиссия будет либо автоматически списана с карточного счета при наличии на нем средств, либо ее будут учитывать как долг перед банком.

Помните, даже если на вашей карте нет средств и истек срок ее действия, текущий счет, к которому она привязана, продолжает функционировать и учитываться в системе банка.

Банк может взимать комиссионный сбор, если:

вы сняли все деньги с карты и храните на счете меньше установленной банком суммы;

вы тратите меньше определенной суммы в месяц, то есть перестали пользоваться картой на условиях, определенных договором;

если истек льготный период обслуживания.

Если вы не пользуетесь картой, по которой взимается комиссия за обслуживание, без закрытия счета банк продолжит начислять плату за такое обслуживание и у вас возникнет задолженность перед банком. Погашать задолженность придется с процентами.

Платежная карта всегда привязана к текущему счету. Если вы хотите прекратить обслуживание в банке, закройте текущий счет. Это можно сделать в отделении банка, написав заявление, или дистанционно – через платежное/мобильное приложение, либо позвонив в контакт-центр.

Как закрыть текущий счет и завершить обслуживание в банке

Не пользуетесь платежной картой – позаботьтесь о закрытии счета.

Откажитесь от всех платных услуг и регулярных платежей, производимых с вашего счета. Например, плата за СМС-информирование, отложенные комиссии за услуги, регулярный платеж по пополнению мобильного телефона и т.п. В случае снятия средств за такие услуги, более того, в счет вашего кредитного лимита, может возникнуть задолженность. Погасите всю задолженность, если она есть. Уточните у менеджера банка, будет ли взыскана комиссия при закрытии счета, если да, то оставьте на счете необходимую сумму. Сообщите банку о намерении закрыть счет и осуществите процедуры, определенные вашим банком. Некоторые учреждения предлагают закрыть счет онлайн, другие прийти в отделение с необходимым пакетом документов. Если срок действия вашей платежной карты еще не истек, сдайте ее в банк или выполните с ней действия, рекомендованные банком. Ожидайте закрытия счета (период времени определен договором). Дело в том, что банку для предотвращения возникновения задолженности по счету нужно проверить, не подлежат ли уплате отложенные комиссии или регулярные платежи.

После того, как текущий счет будет закрыт, возьмите справку от банка о закрытии счета, чтобы обезопасить себя от возможных недоразумений в будущем (претензий по уплате задолженности по счету).

Если у вас несколько платежных карт, оформленных к одному текущему счету, и вы хотите прекратить пользоваться одной из них, закрывать сам текущий счет не нужно. Достаточно закрыть ту платежную карту, которую вы не планируете больше использовать.

Напомним, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-август 2024 составила 106,8 млрд гривен. Это больше, чем за аналогичный период в прошлом году, на 11,6%.

Банки Украины за весь 2023 год получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.