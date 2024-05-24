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Как обеспечить подтверждение адреса при аренде жилья в Чехии: советы юриста

Чехия, Прага, Пятница 24 мая 2024 13:59
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Как обеспечить подтверждение адреса при аренде жилья в Чехии: советы юриста Фото: Аренда жилья в Чехии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии часто сталкиваются с проблемами при аренде жилья – от отказа собственника подтверждать жилье до отсутствия договора. Такие документы необходимы в разных учреждениях.

Как действовать украинским беженцам в таких ситуациях, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Нередко в объявлениях об аренде указывается, что квартиру не сдают иностранцам. Такие действия противоречат антидискриминационному законодательству Чехии, но практических инструментов противодействия в такой ситуации нет, пояснила адвокат из компании JSK Катержина Бародонова.

Некоторые арендодатели прописывают в договорах запрет регистрировать постоянное местожительство по адресу арендуемого жилья. Или запрещают использовать адрес. По словам юриста, такой запрет не будет действителен, поскольку договор аренды означает, что арендатор разрешил находиться в этом жилье и пользоваться им, в том числе и использовать адрес. Поэтому адрес можно указать при регистрации в миграционной службе или на рабочем месте.

В то же время получить подписанное подтверждение от арендодателя может быть сложно. Катержина Бародонова советует просить о таком подтверждении при заключении договора аренды или прописать в нем обязанность арендодателя предоставлять при необходимости дополнительные документы.

Случаются ситуации, когда люди проживают в квартире без подписанного договора с арендодателем. Когда необходимо получить документ о месте жительства, арендодатель может отказывать.

Если люди проживают в квартире без договора и платят арендную плату, то аренда действительна, обращает внимание адвокат. Но факт такой аренды сложно подтвердить в органах, если из документов у людей только выписка с банковского счета.

Юрист советует пытаться убедить арендодателя хотя бы формализовать договор аренды. Такой письменный договор будет являться подтверждением согласия арендодателя на проживание данных лиц.

Также беженцам следует знать, что тип и срок действия визы не влияют на действие договора аренды.

Напомним, мы писали, как остаться в Чехии, если нет права на временную защиту. Для получения визы толерантности необходимо иметь документ о наличии жилья.

Также мы рассказывали, что правительство Чехии хочет разрешить украинским беженцам переходить на длительный тип пребывания в стране. Переход будет проходить в несколько этапов.

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