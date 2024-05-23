Как остаться в Чехии, если нет права на временную защиту: объяснение

Украинцы, которые не имеют права на временную защиту в Чехии, могут получить визу толерантности. Это даст возможность длительного пребывания.

Для украинцев, которые не имеют права на временную защиту в Чехии и не могут вернуться в Украину или другую страну, есть альтернатива – виза толерантности, которую выдают на срок более 90 дней. Такой вариант может быть актуален тем людям, которые не имеют права на защиту из-за наличия другой долгосрочной визы страны ЕС.

Как сообщает чешское МВД, получить визу толерантности можно в отделении OAMP (Департамент предоставления убежища и миграционной политике МВД Чехии). Подавать документы нужно лично.

С заявлением нужно подать:

заранее заполненную анкету;

документ о наличии жилья: письменное подтверждение или договор аренды;

гербовую марку на сумму 300 крон за принятие заявки (приобрести можно только в отделениях Чешской почты);

фотографию паспортного размера (45 х 35 мм);

загранпаспорт (при наличии);

документы, подтверждающие наличие препятствий, не позволяющих выехать с территории Чешской Республики. Этот документ можно заменить афидевитом (свидетельством под присягой) – например, написать, что причиной является российское вторжение в Украину.

Заявление будет рассматриваться 30 дней. Уведомление о решении придет по почте. Как отмечается на сайте МВД, виза в целях толерантности, выданная в связи с вооруженным конфликтом в Украине, не утрачивает силу при выезде с территории Чехии.

Виза толерантности отличается от временной защиты. Поэтому те, кто получит такую визу, не имеют права на государственное медицинское страхование, не могут подать заявление на гуманитарную помощь, не получают свободный доступ к рынку труда (надо обращаться за разрешением на работу).