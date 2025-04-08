Компенсация за разрушенное жилье: куда обращаться ВПЛ, чтобы получить выплату

Переселенцы в Украине могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье. За месяц действия программы более 1500 семей стали владельцами новых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

В Украине продолжает действовать программа "єВідновлення", в рамках которой внутренне перемещенные лица могут получить компенсацию за уничтоженное жилье. Получить компенсацию могут украинцы, которые соответствуют следующим критериям: Необходимо иметь действительную справку ВПЛ. Если такой нет, то ее можно получить через: ЦПАУ, мобильное приложение или портал "Дія", исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПЛ можно получить даже в случае перемещения в пределах одной общины.

Уничтоженное жилье должно быть расположено на подконтрольной Украине территории или в зоне активных боевых действий.

Уничтоженное жилье должно быть вашим единственным жильем. Если у вас есть другая недвижимость на временно оккупированных территориях или она также уничтожена, это не влияет на право получения компенсации. Если вы соответствуете вышеупомянутым критериям, можете подать заявление на получение жилищного сертификата "єВідновлення" через мобильное приложение или портал "Дія", лично в ЦПАУ. Совместная реализация жилищных сертификатов: Если уничтоженное жилье имело нескольких совладельцев, каждый из них получает свой жилищный сертификат в соответствии с долей собственности.

Сертификаты можно использовать совместно для приобретения нового жилья или каждый отдельно.

Возможна также совместная реализация сертификатов с другими лицами, которые получили их за свои уничтоженные объекты. Для одновременного бронирования средств все заявители должны иметь справки ВПЛ. Если справка есть только у одного из заявителей, средства по его сертификату будут забронированы, а остальные заявки попадут в общую очередь с другим механизмом финансирования.