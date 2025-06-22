"В США все живут в кредит". Почему американцы много работают, но не живут в роскоши

Американцы не гонятся за статусными вещами, не откладывают деньги на крупные покупки, а наоборот берут все в кредит и больше думают о накоплениях, инвестициях и путешествиях. Такой финансовый менталитет стал для украинской студентки Ольги Дроняк настоящим открытием.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Как американцы относятся к деньгам

"В Америке есть такое популярное мнение, что люди работают, чтобы заработать, и у них нет жизни вне работы. Работа здесь - номер один", - говорит Ольга.

По ее словам, американцы достаточно экономны и спокойно относятся к упрощенному быту. Аренда жилья для них - обычное дело, и она не считается основной целью.

"Это не является каким-то приоритетом. Приоритет - больше заработать", - отмечает она.

Одно из главных отличий - полная финансовая адаптация к жизни в кредит.

"Есть еще другой момент - здесь все живут в кредит. Например, я хочу купить квартиру. Во-первых, вызовет удивление, где я взяла деньги на квартиру за раз заплатить. Поэтому здесь все в кредит", - рассказывает студентка.

Часто американцы экономят даже на малейших мелочах. Это стало очевидным для нее во время жизни в американской хост-семье.

"Их сын сказал, что хочет свитер с футболистом. Но мама ответила, что он стоит 30 долларов, и мы не будем его покупать. А я, студентка, могу эти деньги заработать за час-полтора", - делится Ольга.

Это, по ее словам, совсем другое отношение к финансам, чем в Украине.

"Украинцы нацелены на одежду, хорошую машину, стараться, работать, отложить и купить. Моя мама говорит: "Поэтому у украинцев порой нет денег, потому что мы все что-то стараемся купить". А здесь наоборот: работать, работать и никто не покупает очень хорошее или дорогое", - говорит украинка.

В то же время американцы могут экономить на мелочах, но тратить на путешествия, ведь это для них приоритетнее.