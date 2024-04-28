В Минэнерго объяснили пользу повышения тарифа на свет на примере 2023 года
Поднятие тарифа на электроэнергию для населения в Украине в 2023 году позволило сбалансировать энергосистему, провести необходимые ремонты.
Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
"Хочется отметить, что то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", - сказал он.
Среди причин, которые позволили сэкономить такой объем электроэнергии, замминистра назвал не только тот фактор, что население начало экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.
"Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов. Таким образом количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", - добавил Колесник.
Повышение тарифа на свет
В последнее время появилась информация о необходимости повышения тарифа на свет для бытовых потребителей
По словам первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко, она связана со сложной ситуацией в энергосистеме из-за постоянных атак РФ на энергообъекты.
По его расчетам, стоимость электроэнергии нужно поднять до себестоимости - 3,5 грн/кВт-час, сейчас тариф составляет 2,64 грн/кВт-час. Напомним, действующий тариф был установлен с 1 июля 2023 года, тогда электроэнергия подорожала на 70%.
Напомним, в конце апреля Кабинет Министров Украины продлил действие льготной цены на электроэнергию для населения до 31 мая.
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