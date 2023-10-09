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Как военному попасть на лечение за границу: объяснение Минздрава

Понедельник 09 октября 2023 05:55
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Как военному попасть на лечение за границу: объяснение Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, как военному попасть на лечение за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Уже более года полномасштабной войны в Украине идет эвакуация пострадавших граждан в зарубежные клиники, где они получают необходимое лечение и реабилитацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Недавно правительство приняло постановление, значительно упростившее механизм направления на лечение за границу военных.

Сейчас для медевакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Теперь медучреждение, где защитник/защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу.

Медучреждение также готовит пакет документов, в частности:

  • согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
  • выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеуказанных документов можно найти по ссылке.

Далее вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный проходит службу. Государственный орган, в свою очередь, присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности безвозмездно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять для лечения за границей.

Транспортируют военных в зарубежную клинику Минздрава при содействии официальных структур Европейской комиссии.

Более подробно ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации для гражданских украинцев можно в материале РБК-Украина.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.

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