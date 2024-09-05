Как получить статус участника боевых действий в Украине: объяснение Минветеранов

По словам главы министерства, статус участника боевых действий было получить не проблематично, но это бюрократическая история, когда нужно было подавать много справок. Процедуру пытаются оптимизировать.

"Во-первых, это определенный пакет документов, который должна сформировать воинская часть, когда ты проходишь военную службу или если уволен, то собираешь самостоятельно и подаешь через ТЦК. Объемные документы, было много прописано, что тебе нужно", – пояснил и.о. министра.

Также уже после подачи документов их нужно проверить на правдивость. Для этого нужно посылать запросы в разные воинские части в случае, если присылает ТЦК.

"Это проверка для того, чтобы потом вынести все на рассмотрение комиссии. Далее заседает комиссия, рассматривает их, присылает результат. Статусы предоставлялись и предоставляются, но это все – бюрократическая история. Поэтому мы и говорим, что ее нужно упростить", – добавил он.

Он напомнил, что Верховной Радой был принят закон Украины, которым Минветеранов обязано разработать автоматическую процедуру предоставления статуса. Уже проведен тендер и создаются электронные кабинеты командиров воинских частей.

"От военнослужащего уже не нужно будет ничего. Будет бета-тестирование и полноценный запуск. Но параллельно, чтобы упростить текущую процедуру, мы эти процессы запустили через ЦНАПы, где непосредственно от военнослужащего требуется только заявление. Далее генерирование всех необходимых документов уже на ЦНАПах", – добавил глава министерства.

По его словам, основное здесь – сокращение сроков на рассмотрение заявления.

"Сейчас есть 30 дней, за которые комиссии должны установить статус. То есть это уже не те 7-10 месяцев, как было раньше. И это работает с июля этого года. Но, повторюсь, параллельно работаем над автоматическим предоставлением статуса", – подчеркнул Александр. Порхун.

В целом есть несколько способов получения статуса участника боевых действий. Для этого нужно отправить пакет документов в комиссию Минобороны по электронной почте. Документы можно подавать и в бумажной форме. Образцы заполнения заявления для оформления статуса УБД можно найти по ссылке.