Як отримати статус учасника бойових дій в Україні: пояснення Мінветеранів

За словами очільника міністерства, статус учасника бойових дій було отримати не проблематично, але це бюрократична історія, коли треба було подавати багато довідок. Процедуру намагаються оптимізувати.

"По-перше, це певний пакет документів, який повинна сформувати військова частина, коли ти проходиш військову службу або якщо вже звільнений, то збираєш самостійно і подаєш через ТЦК. Об'ємні документи, було багато прописано, що тобі потрібно", – пояснив в.о. міністра.

Також вже після поадчі документів їх потрібно перевірити на правдивість. Для цього треба надсилати запити в різні військові частини у випадку, якщо присилає ТЦК.

"Це перевірка для того, щоб потім винести все на розгляд комісії. Далі засідає комісія, розглядає їх, надсилає результат. Статуси надавалися і надаються, але це все – бюрократична історія. Тому ми і говоримо, що її треба спростити", – додав він.

Він нагадав, що Верховною Радою був ухвалений закон України, яким Мінветеранів зобов'язане розробити автоматичну процедуру надання статусу. Вже проведено тендер, і створюються електронні кабінети командирів військових частин.

"Від військовослужбовця вже не треба буде нічого. Буде бета-тестування і повноцінний запуск. Але паралельно, щоб спростити поточну процедуру, ми ці процеси запустили через ЦНАПи, де безпосередньо від військовослужбовця потрібна лише заява. Далі генерування всіх необхідних документів вже на ЦНАПах", – додав голова міністерства.

За його словами, основне тут – скорочення термінів на розгляд заяви.

"Зараз є 30 днів, за які комісії повинні встановити статус. Тобто це вже не ті 7-10 місяців, як було раніше. І це працює з липня цього року. Але, повторюся, паралельно працюємо над автоматичним наданням статусу", – підкреслив Олександр Порхун.

Загалом є кілька способів отримання статусу учасника бойових дій. Для цього треба надіслати пакет документів до комісії Міноборони електронною поштою. Документи також можна подавати і в паперовій формі. Зразки заповнення

заяви для оформлення статусу УБД можна знайти за посиланням.