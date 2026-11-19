Во время увольнения с военной службы военнослужащие имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпусков. В расчет включают не только дни за год увольнения, но и оставшиеся с предыдущих лет службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

За какие отпуска военным выплачивают компенсацию

Компенсацию начисляют за неиспользованные дни нескольких видов отпусков:

Ежегодного основного. Его продолжительность зависит от выслуги лет в календарном исчислении: до 10 лет - 30 календарных дней, от 10 до 15 лет - 35 дней, от 15 до 20 лет - 40 дней, свыше 20 лет - 45 дней.

Его продолжительность зависит от выслуги лет в календарном исчислении: до 10 лет - 30 календарных дней, от 10 до 15 лет - 35 дней, от 15 до 20 лет - 40 дней, свыше 20 лет - 45 дней. Ежегодного дополнительного за особые условия службы. Его продолжительность определяют в соответствии с законодательством и временем прохождения службы в соответствующих условиях - до 15 календарных дней.

Его продолжительность определяют в соответствии с законодательством и временем прохождения службы в соответствующих условиях - до 15 календарных дней. Дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Право на нее определяют по условиям статьи 19 Закона Украины "Об отпусках".

Право на нее определяют по условиям статьи 19 Закона Украины "Об отпусках". Дополнительного отпуска по статье 16-2 Закона "Об отпусках". Он составляет 14 календарных дней в году. Право на него имеют, в частности, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

В Минобороны также напомнили, что во время военного положения дополнительный отпуск, предусмотренный Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут предоставить с разрешения командира воинской части. Если положенные дни остались неиспользованными, при увольнении за них выплачивается компенсация.

Как рассчитывают количество дней и сумму компенсации

Количество дней ежегодного основного отпуска за год увольнения по общему правилу определяют пропорционально времени службы. За каждый полный месяц учитывают 1/12 годовой продолжительности отпуска, после чего отнимают дни, которые военнослужащий уже использовал. Вычисленную продолжительность отпуска в ВСУ округляют в сторону увеличения до полного дня.

В то же время для отдельных оснований увольнения действует другое правило. Полную годовую продолжительность основного отпуска учитывают, если военнослужащий увольняется:

по возрасту;

по состоянию здоровья;

в связи с прямым подчинением близкому лицу;

из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий.

Количество дней дополнительного отпуска за особые условия службы определяют по правилам его предоставления.

Отдельно учитывают неиспользованные дни в предыдущие годы. При этом ограничение 90 календарных дней, установленное для объединенного основного отпуска, не ограничивает количество дней, за которые принадлежит денежная компенсация.

Как определяют сумму выплаты

В ВСУ компенсацию рассчитывают на основании денежного обеспечения по последней занимаемой штатной должности с учетом изменений выслуги лет и норм денежного довольствия.

В расчет включают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Месячную сумму денежного довольствия, которую учитывают для расчета, делят на 30 и умножают на количество дней, за которые выплачивают компенсацию.

Что проверить перед увольнением

В Минобороны советуют заранее сверить данные о неиспользованных отпусках, чтобы при окончательном расчете не потерять надлежащие выплаты.

В частности, нужно:

обратиться в строевую часть и уточнить количество неиспользованных дней ежегодного основного отпуска за каждый год службы;

сверить эти данные с выписками из приказов, отпускными билетами и другими документами;

проверить, есть ли у воинской части документы, подтверждающие право на дополнительные отпуска.

Отдельное внимание следует уделить дополнительному отпуску участника боевых действий. По информации Минобороны, в строевой части относительно мобилизованных военнослужащих может не хватать данных о приобретении статуса УБД и дате его получения. Чтобы учесть неиспользованные дни такого отпуска, можно подать рапорт с копией удостоверения участника боевых действий.

Финансовая служба рассчитывает компенсацию после получения приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или выписки из него. В документе должно быть указано количество дней, за которые полагается выплата.

После расчета следует уточнить сумму начисленной компенсации. Если вы выявили разногласия в количестве дней или размере выплаты, нужно подать рапорт с просьбой проверить данные и произвести перерасчет.

Можно ли получить компенсацию без увольнения

Наличие неиспользованных дней отпуска при продлении военной службы само по себе не дает права на денежную компенсацию. По общему правилу ее выплачивают в год увольнения с военной службы.

Также право на такую выплату возникает при гибели или смерти военнослужащего.

Кто получает компенсацию в случае гибели или смерти военного

В таком случае деньги за неиспользованные дни отпусков выплачиваются лицам, которых военнослужащий определил в личном распоряжении на случай плена, согласно указанным долям.

Если такого распоряжения нет, компенсацию получают лица, определенные пунктом 6 статьи 9 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", с учетом установленных законом условий и очередности, предусмотренной Порядком № 37. Если таких лиц нет, деньги входят в состав наследства.

Как семье обратиться за выплатой

Лицо, имеющее право на компенсацию, должно подать заявление в произвольной форме на имя командира воинской части, где служил погибший или умерший военнослужащий. Это можно сделать в бумажной или электронной форме после составления актовой записи о смерти.

К заявлению прилагаются копии:

документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа с налоговым номером, кроме предусмотренных законом исключений;

свидетельства о смерти военнослужащего;

выписки из информационно-аналитической системы о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.

В зависимости от основания для выплаты также требуются документы, подтверждающие родственную связь, полномочия законного представителя или другие обстоятельства. В заявлении необходимо указать название банка и номер счета в формате IBAN.

Полный список документов определен пунктом 7 Порядка № 37. При наличии технической возможности часть сведений могут получить через электронное информационное взаимодействие.

Командир воинской части должен принять решение о выплате или отказе в течение 15 дней со дня подачи заявления и в письменном виде уведомить о нем заявителя. В случае отказа должны указать его основания. Если документов не хватало, после их дополнения можно обратиться повторно, а отказ - обжаловать в суде.