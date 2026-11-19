Під час звільнення з військової служби військовослужбовці мають право отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпусток. До розрахунку включають не лише дні за рік звільнення, а й ті, що залишилися з попередніх років служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України.

За які відпустки військовим виплачують компенсацію

Компенсацію нараховують за невикористані дні кількох видів відпусток:

Щорічної основної. Її тривалість залежить від вислуги років у календарному обчисленні: до 10 років - 30 календарних днів, від 10 до 15 років - 35 днів, від 15 до 20 років - 40 днів, понад 20 років - 45 днів.

Її тривалість залежить від вислуги років у календарному обчисленні: до 10 років - 30 календарних днів, від 10 до 15 років - 35 днів, від 15 до 20 років - 40 днів, понад 20 років - 45 днів. Щорічної додаткової за особливі умови служби. Її тривалість визначають відповідно до законодавства та часу проходження служби у відповідних умовах - до 15 календарних днів.

Її тривалість визначають відповідно до законодавства та часу проходження служби у відповідних умовах - до 15 календарних днів. Додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Право на неї визначають за умовами статті 19 Закону України "Про відпустки".

Право на неї визначають за умовами статті 19 Закону України "Про відпустки". Додаткової відпустки за статтею 16-2 Закону України "Про відпустки". Вона становить 14 календарних днів на рік. Право на неї мають, зокрема, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

У Міноборони також нагадали, що під час воєнного стану додаткову відпустку, передбачену Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", можуть надати з дозволу командира військової частини. Якщо належні дні залишилися невикористаними, під час звільнення за них виплачують компенсацію.

Як розраховують кількість днів і суму компенсації

Кількість днів щорічної основної відпустки за рік звільнення за загальним правилом визначають пропорційно часу служби. За кожен повний місяць враховують 1/12 річної тривалості відпустки, після чого віднімають дні, які військовослужбовець уже використав. Обчислену тривалість відпустки в ЗСУ округлюють у бік збільшення до повного дня.

Водночас для окремих підстав звільнення діє інше правило. Повну річну тривалість основної відпустки враховують, якщо військовослужбовець звільняється:

за віком;

за станом здоров'я;

у зв'язку з прямим підпорядкуванням близькій особі;

через скорочення штатів або проведення організаційних заходів.

Кількість днів додаткової відпустки за особливі умови служби визначають за правилами її надання.

Окремо враховують невикористані дні за попередні роки. При цьому обмеження у 90 календарних днів, установлене для об'єднаної основної відпустки, не обмежує кількість днів, за які належить грошова компенсація.

Як визначають суму виплати

У ЗСУ компенсацію розраховують із грошового забезпечення за останньою займаною штатною посадою з урахуванням змін вислуги років і норм грошового забезпечення.

До розрахунку включають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород.

Місячну суму грошового забезпечення, яку враховують для розрахунку, ділять на 30 і множать на кількість днів, за які виплачують компенсацію.

Що перевірити перед звільненням

У Міноборони радять заздалегідь звірити дані про невикористані відпустки, щоб під час остаточного розрахунку не втратити належні виплати.

Зокрема, потрібно:

звернутися до стройової частини й уточнити кількість невикористаних днів щорічної основної відпустки за кожен рік служби;

звірити ці дані з витягами з наказів, відпускними квитками та іншими документами;

перевірити, чи є у військової частини документи, які підтверджують право на додаткові відпустки.

Окрему увагу варто приділити додатковій відпустці учасника бойових дій. За інформацією Міноборони, у стройовій частині щодо мобілізованих військовослужбовців може бракувати даних про набуття статусу УБД та дату його отримання. Щоб врахувати невикористані дні такої відпустки, можна подати рапорт із копією посвідчення учасника бойових дій.

Фінансова служба розраховує компенсацію після отримання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу або витягу з нього. У документі має бути зазначена кількість днів, за які належить виплата.

Після розрахунку варто уточнити суму нарахованої компенсації. Якщо виявили розбіжності в кількості днів або розмірі виплати, потрібно подати рапорт із проханням перевірити дані та провести перерахунок.

Чи можна отримати компенсацію без звільнення

Наявність невикористаних днів відпустки під час продовження військової служби сама по собі не дає права на грошову компенсацію. За загальним правилом її виплачують у рік звільнення з військової служби.

Також право на таку виплату виникає в разі загибелі або смерті військовослужбовця.

Хто отримує компенсацію в разі загибелі або смерті військового

У такому випадку гроші за невикористані дні відпусток виплачують особам, яких військовослужбовець визначив в особистому розпорядженні на випадок полону, відповідно до зазначених часток.

Якщо такого розпорядження немає, компенсацію отримують особи, визначені пунктом 6 статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з урахуванням установлених законом умов і черговості, передбаченої Порядком № 37. Якщо таких осіб немає, гроші входять до складу спадщини.

Як родині звернутися по виплату

Особа, яка має право на компенсацію, повинна подати заяву в довільній формі на ім'я командира військової частини, де служив загиблий або померлий військовослужбовець. Це можна зробити в паперовій або електронній формі після складання актового запису про смерть.

До заяви додають копії:

документа, що посвідчує особу заявника;

документа з податковим номером, крім передбачених законом винятків;

свідоцтва про смерть військовослужбовця;

витягу з інформаційно-аналітичної системи про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості.

Залежно від підстави для виплати також потрібні документи, які підтверджують родинний зв'язок, повноваження законного представника або інші обставини. У заяві необхідно вказати назву банку та номер поточного рахунку у форматі IBAN.

Повний перелік документів визначений пунктом 7 Порядку № 37. За наявності технічної можливості частину відомостей можуть отримати через електронну інформаційну взаємодію.

Командир військової частини має ухвалити рішення про виплату або відмову протягом 15 днів із дня подання заяви та письмово повідомити про нього заявника. У разі відмови мають зазначити її підстави. Якщо документів бракувало, після їх доповнення можна звернутися повторно, а відмову - оскаржити в суді.