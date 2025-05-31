Запрет действует с 18-ти, но подростков не выпускают? Как юношам пересекать границу без проблем

Выезд из Украины во время войны ограничен для мужчин от 18 лет, но трудности с пересечением границы нередко возникают даже у несовершеннолетних юношей.

РБК-Украина расспросило семейного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Оксану Рябчук о том, что стоит знать 16-17 юношам о пересечении границы.

"Подростки, которые еще не достигли совершеннолетия, обычно могут беспрепятственно выезжать за границу. Однако в некоторых случаях, если парень имеет приписное удостоверение или другие документы, связанные с военным учетом, пограничная служба может потребовать дополнительные объяснения или справки, подтверждающие цель поездки", - говорит Рябчук.

При пересечении границы с собой необходимо иметь:

Законодательство четко устанавливает перечень лиц, на которых действуют ограничения или разрешения на выезд за пределы страны во время действия военного положения.

Ранее мы писали о том, что с 10 февраля пересечение границы с Венгрией происходит по новым правилам.

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