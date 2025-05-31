Запрет действует с 18-ти, но подростков не выпускают? Как юношам пересекать границу без проблем
Выезд из Украины во время войны ограничен для мужчин от 18 лет, но трудности с пересечением границы нередко возникают даже у несовершеннолетних юношей.
РБК-Украина расспросило семейного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Оксану Рябчук о том, что стоит знать 16-17 юношам о пересечении границы.
Выезд за границу во время военного положения
Законодательство четко устанавливает перечень лиц, на которых действуют ограничения или разрешения на выезд за пределы страны во время действия военного положения.
Пересекать границу нельзя:
- мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на военном учете;
- женщинам, которые также входят в число военнообязанных лиц.
"Несмотря на ограничения, действующее законодательство Украины предусматривает ряд исключений. Эти исключения позволяют отдельным категориям мужчин временно покидать территорию страны", - объясняет юрист.
К таким лицам относятся:
- граждане, признанные непригодными к службе: мужчины, которые имеют медицинское подтверждение непригодности к военной службе от ВВК;
- работники сферы культуры, кино, стратегических коммуникаций, медиа или IT, если организация, в которой они работают, внесена в перечень критически важных предприятий согласно решению КМУ;
- родители трех или более несовершеннолетних детей;
- лица, осуществляющие постоянный уход: если человек имеет соответствующую документацию по уходу за родственником с инвалидностью или заключением врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
- военные, которые получили разрешение на выезд для лечения, реабилитации или участие в образовательных программах.
При пересечении границы с собой необходимо иметь:
- военно-учетный документ с подтверждением наличия отсрочки;
- документы, подтверждающие принадлежность к одной из вышеуказанных категорий лиц, имеющих право на пересечение границы.
Что стоит знать о выезде ребят в возрасте 16-17 лет
"Подростки, которые еще не достигли совершеннолетия, обычно могут беспрепятственно выезжать за границу. Однако в некоторых случаях, если парень имеет приписное удостоверение или другие документы, связанные с военным учетом, пограничная служба может потребовать дополнительные объяснения или справки, подтверждающие цель поездки", - говорит Рябчук.
Планируя пересечение государственной границы Украины юрист советует придерживаться нескольких важных рекомендаций, особенно мужчинам 18-60 лет:
- убедитесь, что ваши документы актуальны и содержат все необходимые отметки и подтверждения;
- обновите информацию в ТЦК и СП, если она устаревшая или неполная;
- проконсультируйтесь с юристами по поводу выезда;
- следите за изменениями в законодательстве. Важно регулярно проверять официальные источники, в частности сайты Верховной Рады, Минобороны и пограничной службы.
Ранее мы писали о том, что с 10 февраля пересечение границы с Венгрией происходит по новым правилам.
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