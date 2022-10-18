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Как вырастут цены в Украине: прогноз бизнеса

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Украина, Вторник 18 октября 2022 10:37
Как вырастут цены в Украине: прогноз бизнеса Фото: в Украине ожидается высокая инфляция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 25,2%. Инфляционные настроения бизнеса ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2022 года.

В первом квартале инфляция ожидалась на уровне 8,7%, во втором квартале - 21,7%.

Как вырастут цены в Украине: прогноз бизнеса

По данным опроса, 69,0% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в последующие 12 месяцев не превысит 30%. При этом 22,8% респондентов ожидают, что потребительские цены будут колебаться от 25,1% до 30,0%.

Как вырастут цены в Украине: прогноз бизнеса

Очередной опрос НБУ был проведен с 1 по 31 августа 2022 года. В опросе приняли участие 642 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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