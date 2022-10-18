Як виростуть ціни в Україні: прогноз бізнесу
Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 25,2%. Інфляційні настрої бізнесу погіршуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2022 року.
У першому кварталі інфляція очікувалася на рівні 8,7%, у другому кварталі - 21,7%.
За даними опитування, 69,0% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 30,0%. При цьому 22,8% респондентів очікують, що споживчі ціни коливатимуться в межах від 25,1% до 30,0%.
Чергове опитування НБУ було проведено 1 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.
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