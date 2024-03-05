Как решают проблему с жильем украинцы, работающие в Польше: опрос

Украинцы, которые трудоустраиваются в Польше, ищут жилье вблизи места работы. Многим в этом помогают работодатели или агентства по трудоустройству.
Сколько украинцев нашли жилье самостоятельно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Миграционную платформу EWL.
Миграционная платформа EWL, RentLito и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета провели первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов. Украинцев опрашивали в ноябре-декабре 2023 года.
Согласно результатам опроса, 49% украинцев найти жилье помог работодатель или агентство по трудоустройству. Треть (30%) нашли где жить самостоятельно. В то же время 21% респондентов уже имели жилье до того, как пришли на работу. Это говорит о том, что украинцы хорошо ориентируются на польском рынке недвижимости.
В то же время, польские предприниматели традиционно помогают искать жилье своим работникам или обеспечивают им размещение.
"В течение нескольких лет это было главным конкурентным преимуществом польского рынка труда по сравнению с Западной Европой. Этот факт свидетельствует о значительной роли предпринимателей в процессе интеграции иностранцев в Польше", – отмечает председатель правления платформы EWL Анджей Коркус.
Опрос показал, что 44% респондентов сначала нашли жилье, а затем искали работу. Это означает, что место проживания также влияет на выбор места работы в Польше.
Украинцы преимущественно живут рядом с работой, поэтому не тратят много времени на дорогу:
Три четверти украинских мигрантов, работающих в Польше (75%), рассказали, что рабочее жилье является приемлемым вариантом в начале работы в Польше. Однако со временем украинские работники выбирают отдельное жилье, где больше жизненного пространства и приватности.
Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. Те, кто работает, могут получить вид на жительство.
Также мы рассказывали, что украинцы массово уезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.
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