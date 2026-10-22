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Как будут выключать свет в Украине 23 октября: подробности от энергетиков

19:25 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В ряде областей Украины завтра, 23 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Приняты новые графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 23 октября

23 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября по части областей Украины вынужденно применили меры ограничения потребления электроэнергии.

Кроме того, в Киеве 21 октября из-за атаки врага были частичные аварийные отключения света.

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