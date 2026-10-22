Как будут выключать свет в Украине 23 октября: подробности от энергетиков

Графики 23 октября

23 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.