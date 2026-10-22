Как будут выключать свет в Украине 23 октября: подробности от энергетиков

В ряде областей Украины завтра, 23 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Приняты новые графики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
23 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября по части областей Украины вынужденно применили меры ограничения потребления электроэнергии.
Кроме того, в Киеве 21 октября из-за атаки врага были частичные аварийные отключения света.