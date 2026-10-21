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В Украине 22 октября введут графики отключения света: как будут действовать ограничения

19:32 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Украине 22 октября введут графики отключения света: как будут действовать ограничения Фото: энергетики предупредили об отключении света (Getty Images)
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Из-за последствий российских атак на энергообъекты в части областей Украины 22 октября введут ограничение потребления. Для промышленности и бытовых потребителей будут действовать графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Меры ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59.

В этот период будут применяться графики ограничения мощности для промышленности, а также повременные отключения объемом от 1 до 2 очередей для всех категорий потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Украинцев призывают следить за актуальной информацией на страницах облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, когда появляется свет.

Напомним, что 19 октября Россия нанесла очередной массированный удар по гражданской энергетической инфраструктуре Украины с применением ракет и дронов.

В результате этой атаки повреждение объектов и обесточивание зафиксировано в более чем 10 областях страны.

Кроме того, 16 октября из-за российских обстрелов в ряде регионов Украины также вводили аварийные отключения света.

Тогда вражеские удары по критическим объектам привели к вынужденным ограничениям электроснабжения в нескольких областях.

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