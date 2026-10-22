Як вимикатимуть світло в Україні 23 жовтня: подробиці від енергетиків

У низці областей України завтра, 23 жовтня, знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Ухвалено нові графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.
23 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня у частині областей України вимушено застосували заходи обмеження споживання електроенергії.
Крім того, у Києві 21 жовтня через атаку ворога були часткові аварійні відключення світла.