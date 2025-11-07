Как будут выключать свет в Киеве 8 ноября: появились графики

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины.

Сначала российские оккупанты сосредоточили свои удары по энергообъектам Украины, которые расположены в областях, граничащих с Россией.

Позже россияне расширили географию своих ударов. В частности, они повредили энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

В частности, в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация - в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще с 6 ноября.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 8 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.

Отключать бытовых потребителей будут с 08:00 до 21:00 - объем отключений составит от одной до двух очередей.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.