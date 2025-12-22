Как будут выключать свет в Киеве 23 декабря: появились графики

Обстрел Украины в ночь на 22 декабря

Напомним, в ночь на сегодня оккупанты дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры города.

Вследствие вражеской атаки временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там оккупанты обстреляли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".

Согласно данным Воздушных сил, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.