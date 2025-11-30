RU

Экономика

Как будут выключать свет в Киеве 1 декабря: ДТЭК обнародовал графики

Фото: в Киеве 1 декабря будут продолжаться отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве в понедельник, 1 декабря, продолжат отключать свет по графикам. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Жителей и гостей столицы предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 12:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 15:30 до 19:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 1 декабря (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, с сентября Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Кроме того, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

