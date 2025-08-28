Как выглядят самые модные штаны на осень 2025: Вера Брежнева задает тренды

Кожаные снова в моде, и это подтверждают фешн-блогеры и звезды. Певица Вера Брежнева продемонстрировала один из главных трендов осени 2025 года, появившись в стильном образе, который легко повторить.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Брежневой.
Вера Брежнева демонстрирует образ, в котором сочетаются классические элементы с современным, смелым кроем. Это стильный и динамичный монохромный черный лук.
Укороченный жакет
Основной акцент в образе - черный укороченный жакет с четко очерченной линией плеч. Он имеет широкий воротник, но не застегивается, создавая динамичный и расслабленный силуэт.
Такой крой сейчас очень популярен, поскольку он позволяет подчеркнуть талию, сохраняя при этом строгость классического жакета.
Топ
Под жакетом виден черный топ с оригинальным кроем, а также вырезами на животе. Эта деталь придает образу современности, а также создает интересный контраст между жакетом и топом.
Брюки
Образ дополняют кожаные брюки черного цвета, которые придают образу изысканности и динамики. Они имеют высокую посадку и расклешенный крой, что делает ноги зрительно длиннее. Кожаная фактура придает образу дерзости и элегантности.
Обувь
Завершают лук туфли на каблуках с объемными цветочными аппликациями, создающими контраст с темной одеждой и добавляющие нотку романтики и женственности. А также черная кожаная сумка-багет с цветком.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как элегантный кэжуал или стрит-стайл. Он идеально подходит для вечерних прогулок, встреч с друзьями или неформальных мероприятий.
Сочетание классических элементов, таких как жакет и кожаные брюки, с современными трендами, как укороченный крой, делает этот образ одновременно актуальным и универсальным.
Возвращение стиля 70-х
Этот фасон является классическим элементом эпохи 70-х, которая сейчас переживает настоящий ренессанс в моде. Дизайнеры активно переосмысливают силуэты, используя современные материалы.
Универсальность и элегантность
Кожа всегда выглядит дорого и стильно. Кожаные брюки клеш можно легко комбинировать как с офисным жакетом, так и с обычным свитером, что делает их универсальным элементом гардероба.
Создание гармоничного силуэта
Фасон клеш зрительно удлиняет ноги и делает фигуру более пропорциональной. Широкая часть снизу уравновешивает верхнюю часть тела, создавая элегантный и женственный силуэт.
Эксперименты с фактурами
Современные технологии позволяют создавать кожу (как натуральную, так и эко) с разными эффектами, что делает штаны еще более интересным элементом. Это позволяет экспериментировать с образами, сочетая, например, кожу и трикотаж, как это сделала Вера Брежнева.
