Росіяни обстріляли Святогірську Лавру. Загинули ченці
Російські окупанти в черговий раз обстріляли Святогірську Лавру в Донецькій області. В результаті атаки 30 травня загинули троє ченців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Донецької єпархії УПЦ.
Під час обстрілу постраждали 3-й і 4-й чернечі Корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При цьому загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, чернець Аристоклій, черниця Варвара.
Крім того, ще троє ченців отримали поранення - ієромонахи Іоасаф і Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.
"Кількість загиблих і постраждалих мирян на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, група іноземних журналістів разом з військовими ЗСУ потрапили під обстріл у Лисичанську.
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