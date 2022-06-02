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Росіяни обстріляли Святогірську Лавру. Загинули ченці

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Четвер 02 червня 2022 01:16
Росіяни обстріляли Святогірську Лавру. Загинули ченці Фото: обстріл Святогірської Лаври (svlavra.church.ua)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Святогірську Лавру в Донецькій області. В результаті атаки 30 травня загинули троє ченців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Донецької єпархії УПЦ.

Під час обстрілу постраждали 3-й і 4-й чернечі Корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При цьому загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, чернець Аристоклій, черниця Варвара.

Крім того, ще троє ченців отримали поранення - ієромонахи Іоасаф і Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.

"Кількість загиблих і постраждалих мирян на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, група іноземних журналістів разом з військовими ЗСУ потрапили під обстріл у Лисичанську.

Ми також писали про те, що двом росіянам оголосили вирок за обстріли Харківської області.

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