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Шмыгаль об ударе по саркофагу в Чернобыле: будем быстро восстанавливать

Украина, Пятница 14 февраля 2025 14:37
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Шмыгаль об ударе по саркофагу в Чернобыле: будем быстро восстанавливать Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина проводит консультации с международными партнерами после удара российского дрона по Чернобыльской АЭС. Поврежденный саркофаг будет быстро восстановлен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как сообщил премьер, в результате удара было повреждено укрытие, "которое бережет мир от радиации с четвертого блока Чернобыльской АЭС".

По его словам, по состоянию на сейчас радиационный фон в норме. "Осуществляем постоянный мониторинг. Все службы работают на месте. Проводим необходимые консультации с партнерами. Будем быстро все восстанавливать", - добавил он.

Шмыгаль заявил, что это уже далеко не впервые, "когда Россия своими безумными действиями ставит Европу перед угрозой ядерной катастрофы, и Европа и мир должны дать общий ответ на эту угрозу".

Удар российского дрона

Напомним, в ночь 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.

По первым оценкам, повреждения укрытия существенные, но радиационный фон не повышался.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, российский дрон, на высоте 85 метров, чтобы его не видели радары, и удар по саркофагу был преднамеренный.

Зеленский напомнил, что над строительством саркофага работали 40 стран мира, и он был абсолютно безопасным.

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