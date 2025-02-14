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Чем грозит пробитие саркофага ЧАЭС: объяснение Минэнерго

Пятница 14 февраля 2025 14:52
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Чем грозит пробитие саркофага ЧАЭС: объяснение Минэнерго Фото: удар дрона по ЧАЭС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

Последствия от пробития саркофага Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) будут зависеть от силы удара и взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства энергетики Романа Андарака в эфире телемарафона.

По словам Андарака, спасатели продолжают тушить остатки пожара, после чего ожидается оценка последствий, а также решение вопроса о дальнейших действиях с целью восстановления целостности и безопасности объекта.

Последствия пробития саркофага

Как напомнил замглавы Минэнерго, саркофаг предназначен для того, чтобы предотвращать распространение ядерной пыли, которая находится под ним. В то же время он не способен защищать от ракетных, или же дроновых атак.

"Соответственно пробитие и создание ударной волны внутри однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Какая это будет территория - зависит от силы удара и взрыва", - пояснил он.

Удар дрона по ЧАЭС

Сегодня, 14 февраля, российские террористы атаковали дроном с фугасной боевой частью укрытие ЧАЭС. В результате атаки укрытие получило существенные повреждения, но радиационный фон вокруг станции не повышался. Также появились фото последствий удара по ЧАЭС.

Как рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, сейчас происходит автоматизированный мониторинг радиоактивного фона, а информация о нем ежесекундно направляется МАГАТЭ.

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Минэнерго ЧАЭС
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