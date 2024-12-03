Выплат не будет. Юрист объяснила, когда могут отказать в компенсации за разрушенное жилье
В Украине в результате вооруженной агрессии России разрушено уже более 250 тыс. жилых домов. Владельцы такого жилья могут рассчитывать на компенсацию от государства, но в ряде случаев в предоставлении выплаты могут отказать.
РБК-Украина расспросила адвоката Татьяну Даниленко, когда владельцу разрушенного жилья могут отказать в предоставлении компенсации.
- Кто и когда может подать на компенсацию за разрушенное жилье
- Стоит ли "вкладываться" в разрушенное жилье
- Когда могут отказать в компенсации за разрушенное жилье
Кто и когда может подать на компенсацию за разрушенное жилье
Подать заявку на возмещение разрушенного имущества можно в приложении "Дія". Воспользоваться услугой могут лица с украинским гражданством, у которых с 24 февраля 2022 года из-за военных действий были повреждены:
- частные, усадебные, дачные и садовые дома
- квартиры
- другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности
Как подать заявку на поврежденное имущество в "Дія":
- следует обновить приложение до последней версии
- нажмите "Услуги", затем "Сообщения о поврежденном имуществе"
- укажите информацию о поврежденном объекте: ФИО владельца, РНОКПП, контактные данные и информация об поврежденном объекте
- после регистрации уведомления ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время
"Подавать заявку на получение помощи могут граждане Украины, достигшие совершеннолетия и являющиеся владельцами поврежденного или разрушенного имущества, при условии, что сведения о праве собственности внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество", – говорит Даниленко.
В зависимости от повреждений, размер компенсации за разрушенное жилье в 2024 году может составлять от 200 до 500 тысяч гривен.
Стоит ли "вкладываться" в разрушенное жилье
"В последнее время на OLX начали появляться объявления о продаже домов на освобожденных территориях "под компенсацию". В частности, поврежденные в ходе войны объекты недвижимости предлагают приобрести по ценам в разы меньше довоенных, уверяя покупателей, что в будущем можно будет получить за них компенсацию от государства", – говорит Даниленко.
По ее словам, мотивация у покупателей такого жилья разная. Некоторые инвесторы скупают разрушенную недвижимость под восстановление с целью затем заработать на перепродаже. Некоторых интересуют земля и документы на жилой дом, под которые можно построить новый объект без бумажной волокиты. Но большинство все же рассчитывает на компенсации от государства.
Вопросы разрушенного жилья и компенсации за него регулируют несколько постановлений Кабмина. Одно из основных – постановление Кабмина №767 от 2 сентября 2020 года "О выплатах денежной компенсации пострадавшим, жилые дома, разрушенные в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ", регламентирует действия по поводу домов, находившихся вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
"Также есть постановление Кабмина №600 от 30 мая 2023 года, оба действующие, но сейчас мы регламентируемся уже именно им, потому что его ввели после начала введения военного положения", – объясняет эксперт.
В постановлении №767 говорится, что комиссия может отказать в денежной компенсации в случае:
- когда документы содержат недостоверную информацию
- при повторной подачи заявления пострадавшим, которому ранее уже выплатили компенсацию
- регистрации пострадавшим право собственности на жилье после момента его разрушения
"Именно последний пункт может ввести в заблуждение, но это касается тех, кто не успел приватизировать разрушенную квартиру или хочет купить жилье, которое уничтожили во время войны", – говорит
Что касается приватизации, то этот вопрос можно будет решить только после деоккупации территории в индивидуальном порядке, подав на рассмотрение необходимые документы (подтверждение регистрации, добросовестной оплаты коммунальных услуг и др.).
"О претендовании на возмещение от государства после скупки поврежденных объектов недвижимого имущества – так это не будет работать, компенсацию новые собственники не получат. Ведь, по законодательству компенсация назначается собственнику, который числился на момент разрушения жилья в госреестре или его наследникам", – говорит адвокат.
Украинцам предусмотрена компенсация за разрушенное жилье (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Когда могут отказать в компенсации за разрушенное жилье
В постановлении Кабмина №600 от 30 мая 2023 года "Об утверждении Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества", которым руководствуются чиновники и юристы, вообще нет пунктов о возможном отказе в предоставлении компенсации за разрушенное жилье.
Механизм отказа прописан только в постановлении Кабмина №381 от 21 апреля 2023 года об "утверждении Порядка предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ, с использованием электронной услуги "є Відновлення". В документе прописано, что отказать в компенсации могут в случае:
- подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации или не имеет полномочий для подачи заявления
- выявление факта недостоверности данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации за поврежденный объект
- установление факта расположения объекта недвижимого имущества на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ, для которых на дату подачи заявления не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации
- выявление факта проведения на поврежденном объекте недвижимого имущества ремонтных работ, в результате которых ликвидированы повреждения в полном объеме (при подаче заявления на получение компенсации для проведения ремонта)
- выявление факта повреждения объекта недвижимого имущества до вступления в силу Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64 "О введении военного положения в Украине"
- выявление факта повреждения объекта недвижимого имущества не в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ
- обнаружение, что объект недвижимого имущества не был поврежден
- расположение поврежденной квартиры в многоквартирном доме, где повреждены места общего пользования жилого дома (кроме случаев, когда повреждение таких мест было устранено на дату подачи заявления или принято решение об их восстановлении за счет других источников) и/или подлежащего капитальному ремонту
- представление заявителем в комиссию уведомление в бумажной форме об отзыве заявления
- отсутствие информации о поврежденном объекте недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество
- повторное обращение заявителем для получения компенсации той же формы в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества (кроме случаев, когда объект недвижимого имущества был повторно поврежден)
- несоответствия условиям предоставления компенсации
Раньше мы писали о том, что делать, если нет возможности подать онлайн заявку на компенсацию за разрушенное жилье.
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