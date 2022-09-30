Как отреагирует Украина на предложение РФ закончить войну в нынешних границах: ответ Кулебы

Украина не согласится на мир с Россией с аннексией частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

Кулебе задали вопрос, если РФ после сегодняшних событий предложит закончить войну в тех границах, которые были достигнуты, каким будет ответ Украины.

"Наступательная операция", - сказал министр.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что войну нельзя "замораживать", а ее развязку нельзя откладывать на будущее новыми "минскими соглашениями".

Кроме того, украинские военные уже освободили 454 населенных пункта Харьковской области. В некоторые из них уже запустили пассажирские поезда.

К тому же бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что до конца 2022 года ВСУ оттеснят оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года украинские защитники могут оказаться в Крыму.

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