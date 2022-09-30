ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як відреагує Україна на пропозицію РФ закінчити війну в теперішніх кордонах: відповідь Кулеби

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 21:40
Як відреагує Україна на пропозицію РФ закінчити війну в теперішніх кордонах: відповідь Кулеби Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не погодиться на мир з Росією за анексії частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Кулебі поставили питання, якщо РФ після сьогоднішніх подій запропонує закінчити війну у тих кордонах, які були досягуті, яка буде відповідь України.

"Наступальна операція", - сказав міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що війну не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".

Окрім того, українські військові вже звільнили 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

До того ж, колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що до кінця 2022 року ЗСУ відтіснять окупантів на позиції 23 лютого. При цьому до середини наступного року українські захисники можуть опинитися у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
Заявка до НАТО. Україна прискорилася, союзники вже реагують: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України