Как отправить ребенка в летний лагерь и не сойти с ума: 5 советов родителям

Первый совет: сделайте правильный выбор

Выбирая летний лагерь для сына или дочери, важно учесть темперамент ребенка.

Интроверту не понравится в спортивном лагере, где ежедневно проходят тренировки или соревнования.

Экстраверту будет скучно в обычном лагере. Не забываем и об интересах малыша. Детям, которые любят учиться, прекрасно подойдут образовательные лагеря по изучению языка, математики или робототехники.

Ребенок обожает творить? Выбирайте художественный лагерь, где педагоги прокачают скиллы ребенка по рисованию, танцам или видеомонтажу.

Когда вам понравился какой-то лагерь, следующий шаг - проверка организаторов на порядочность. У лагеря должна быть официальная регистрация юридического лица, а также лицензия.

"Если все в порядке - вам покажут все необходимые документы. Когда на ваши вопросы нет однозначного ответа - это красный флажок. Также должно насторожить отсутствие сайта с реальными фотографиями и отзывами. Идеальный вариант - незаангажированный комментарий от родителей, чьи дети уже отдыхали в этом лагере. Можете даже написать пост в Facebook с просьбой поделиться впечатлениями", - советует Юлия Кичила.

Второй совет: подпишите официальный договор

Единственный юридически значимый документ, который заставляет организаторов детского лагеря нести ответственность за безопасность вашего ребенка - официальный договор. Если его нет - нет и механизма защиты прав ребенка и родителей.

"В договоре четко фиксируется объем услуг, которые предоставляет организатор. Указывается продолжительность смены, количество питаний и так далее. Если вашего ребенка кормили не трижды, а дважды в день - без договора доказать вину организаторов практически невозможно, ведь они не имели перед вами никаких обязательств. Поэтому подписание договора - это не простая формальность, а гарантия того, что о ребенке в лагере будут заботиться", - объясняет эксперт.

Правильно выбранный лагерь поможет получить ребенку максимум удовольствия (фото: facebook.com/FZS Ukraine)

Третий совет: убедитесь, что ребенок будет в безопасности

Важный момент - качественная медицинская помощь, которую ребенку могут предоставить работники лагеря. Обязательно поинтересуйтесь постоянно ли присутствует на территории медицинский работник.

Какие протоколы существуют в случае болезни или травмы. Есть ли в лагере изолятор и какие лекарства находятся в аптечке. Если ваш ребенок имеет хронические заболевания - сообщите об этом организаторам.

Вы будете меньше волноваться, если территория выбранного вами лагеря имеет ограждение и круглосуточную охрану. Обязательно спросите, можно ли детям самостоятельно покидать территорию. Правильный ответ: нет.

"Если это лагерь у моря, озера или реки - на пляже должен дежурить спасатель. В некоторых лагерях детям запрещают пользоваться смартфоном, но у вас должен быть канал коммуникации. Общайтесь с ребенком раз в три дня через телефон воспитателя. Еще советую сделать малышу браслет с его именем и вашими контактами", - добавляет Юлия.

Четвертый совет: складывайте вещи в лагерь вместе

Собирайте чемодан вместе с ребенком - это важный этап эмоциональной подготовки к двухнедельной разлуке. Пусть ребенок самостоятельно выберет одежду, книгу или игрушки - это подарит ему чувство уверенности и контроля. А еще - снизит уровень тревожности.

Кроме того, ребенок запомнит что и где лежит. Также желательно напечатать список вещей, которые лежат в чемодане - так малыш не забудет, что на дне сумки прячутся любимые джинсы.

"Если чемодан собирает мама - ребенок чувствует себя пассивным и не готовым к самостоятельной поездке. Совместная сборка, наоборот, показывает ребенку ваше доверие - "ты уже взрослый, со всем справишься". Именно так формируется положительный опыт разлуки с родителями. Перед поездкой уточните, какие вещи детям запрещено брать в лагерь. В черном списке могут быть гаджеты, продукты, дорогие украшения...", - говорит эксперт.

Владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница телешоу "Супермама" Юлия Кичила, которая воспитывает дочь Алису

Пятый совет: поддержите ребенка перед поездкой

Абсолютно нормально, когда дети, которые впервые едут в лагерь, испытывают тревожность. В этот момент родителям нужно поддержать ребенка. Рассказать о своем положительном детском опыте.

Ни в коем случае не пугайте ребенка фразами вроде: "Боже, ты же там одна будешь! Как со всем справишься?". Лучше поддержите: "В лагере будет весело. Там будут такие же дети, как ты. А мы - всегда на связи!".

"Чтобы лучше подготовить ребенка к жизни в лагере, проговорите с ним некоторые ситуации, которые могут возникнуть. Это касается элементарных правил безопасности: к кому обращаться в случае необходимости или куда идти в случае воздушной тревоги. Это касается быта: что делать, если не понравилась еда, когда нужно мыть руки. Покажите, как надо заправлять кровать и складывать свои вещи. Дети очень хотят быстрее стать взрослыми, поэтому дайте им понять, что летний лагерь - первый шаг к взрослой жизни", - добавляет Юлия.

Важные моменты:

Самостоятельно передвигаться по территории Украины ребенок может с 14 лет. Младшим по возрасту детям разрешается путешествовать только в сопровождении взрослого человека. Это может быть один из родителей, родственников или другой, письменно уполномоченный на осуществление этой функции, человек (учитель, тренер, воспитатель).

Пересекать государственную границу без согласия родителей и сопровождения взрослых несовершеннолетние могут после 16 лет. Если ваш несовершеннолетний ребенок едет отдыхать за границу в составе организованной группы, кроме нотариального разрешения родителей ему могут понадобиться дополнительные документы.