Как известные бренды попадают в скандалы из-за рекламы с использованием ИИ

Крупные корпорации, такие как McDonald’s и Coca-Cola, снова оказались в центре скандала: их праздничные рекламные ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, вызвали волну негатива в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.
Ролик McDonald’s длиной 30 секунд был создан исключительно для Нидерландов и показывал серию рождественских неудач под пародию на песню It’s the Most Wonderful Time of the Year. Видео быстро собрало массу критики, и компания удалила его со своих страниц.
Ролик был легко узнаваем как ИИ-контент: резкие монтажные склейки, плохо читаемый текст, неточные детали. CEO маркетингового агентства The Sweetshop Film в одной из удаленных публикаций подтвердил, что при создании ролика использовались различные инструменты ИИ.
В отличие от McDonald’s, рекламный ролик Coca-Cola выглядел более собранно: грузовик с напитками проезжает через зимний пейзаж и снежный городок, а лесные животные следуют за ним к украшенной елке. Однако и здесь отчетливо видны элементы, созданные с помощью ИИ.
Животные выглядят искусственно: шерсть имеет детали, но неравномерно распределена, мелкие элементы не проработаны.
Персонажи демонстрируют чрезмерно выраженные эмоции - типичный признак ИИ-анимации.
В закулисном видео видно, как использовались различные варианты деталей через генератор ИИ, а также технологии, напоминающие Photoshop Generative Fill.
Эксперты отмечают рост использования генеративного ИИ в креативных сферах, особенно за последний год. Согласно отчету Canva Marketing and AI 2025, 94% маркетологов имеют выделенный бюджет на ИИ, а три четверти ожидают его роста. Именно поэтому контент, созданный с помощью ИИ, все чаще встречается в соцсетях.
Ролики McDonald’s и Coca-Cola поднимают все спорные вопросы, связанные с ИИ: от качества визуала до нормализации автоматизированного контента. Использование ИИ в рекламе стало практически неотвратимым - компании продолжают его внедрять, несмотря на негативную реакцию аудитории.
Единственным удачным решением Coca-Cola стало признание на старте ролика, что видео создано с помощью ИИ. Использование ИИ в создании контента допустимо, но скрывать это неправильно. Метки о том, что контент создан ИИ, помогают аудитории понимать, с чем они имеют дело: реальным видео или искусственным. Многие соцсети уже позволяют добавлять такие отметки при публикации.
Прозрачность критически важна: поскольку ИИ-контент становится практически неотличимым от реального, аудитория должна получать достоверную информацию о его происхождении.
Использование ИИ в рекламе затрагивает реальных людей. Кампании могли быть созданы с участием аниматоров, дизайнеров и иллюстраторов, что могло улучшить качество роликов. Потеря рабочих мест из-за ИИ вызывает обеспокоенность, особенно в креативной индустрии. Для бизнеса ИИ привлекателен своей эффективностью и снижением расходов, что подтверждается на примере Amazon, где тысячи сотрудников были сокращены.
Праздничные ролики McDonald’s и Coca-Cola демонстрируют, как ИИ становится нормой в рекламе. Компании продолжают внедрять генеративные технологии, несмотря на негативную реакцию пользователей. Эксперты отмечают, что важно обращать внимание на такие случаи, чтобы аудитория понимала последствия широкого использования ИИ в контенте.
