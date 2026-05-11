Как возобновить кредитование экономики

Главное: Кредитование бизнеса в Украине растет почти довоенными темпами. Чистые гривневые кредиты бизнеса за год увеличились почти на 36%.

Кредитование в Украине наконец-то начало оживать. Это каждый день можно услышать от представителей Нацбанка. Особенно актуален этот вопрос для Федерации работодателей Украины, ведь восстановление кредитования является обеспечением полноценного функционирования производства.

Понятно, что нынешняя ситуация - это еще не полноценный кредитный бум, не системный инвестиционный прорыв и не гарантия быстрого восстановления экономики. Речь идет скорее о переходе от финансовой обороны к осторожной кредитной активизации.

Именно так можно оценить обновленную Стратегию по развитию кредитования - 2026, утвержденную советом по финансовой стабильности 5 мая 2026 года.

Документ фиксирует важный момент: банковская система уже не только сохраняет стабильность, а постепенно возвращается к своей ключевой функции - финансированию экономического развития.

Стратегия исходит из правильной предпосылки: без кредита невозможны ни восстановление производства, ни модернизация энергетики, ни развитие оборонно-промышленного комплекса, ни возвращение предпринимательской активности в пострадавшие регионы.

Авторы документа прямо определяют цель - обеспечить финансовыми ресурсами восстановление и рост экономики, активизировать позитивные тренды на кредитном рынке и поддержать кредитный спрос, направленный на повышение обороноспособности страны.

Кредит возвращается, но с очень низкой базы

Главная позитивная новость заключается в том, что кредитный портфель банков растет с середины 2023 года - как в сегменте бизнеса, так и в сегменте населения.

На начало февраля 2026 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли в годовом измерении почти на 36%, валютные - почти на 28%. Это темпы, близкие к довоенному 2021 году. В то же время двигателем стали уже не только государственные программы: рыночные кредиты вне программы "5-7-9%" выросли примерно на 40%, тогда как прирост кредитов в рамках этой программы за 2025 год составил лишь 12%. Доля субсидированных кредитов в портфеле снизилась до 30%.

Это принципиально важный сигнал. Украинский кредитный рынок постепенно выходит из режима "искусственного дыхания" государственных субсидий и переходит к более рыночной модели. Снижение ставок также демонстрирует определенную нормализацию: средневзвешенная ставка по новым гривневым кредитам бизнеса в декабре 2025 года составляла 15,2%, а банки с иностранным капиталом предлагали бизнесу кредиты под 13,5% годовых.

Но эйфория здесь неуместна. Уровень проникновения чистых кредитов бизнеса к ВВП Украины по итогам 2025 года вырос лишь до 8,7% против 7,7% в 2024 году. Да, это первый рост с начала полномасштабного вторжения. Но сам показатель остается слишком низким для страны, которая нуждается в масштабной реконструкции, индустриального восстановления и технологического перевооружения.

Кредитование победы: оборона, энергетика, переработка

Самая сильная сторона Стратегии - четкое определение приоритетов. В документе прямо названы четыре ключевых направления кредитования в условиях военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетическая инфраструктура, перерабатывающая промышленность и поддержка бизнеса на территориях устойчивости.

Это фактически означает переход от абстрактного лозунга "поддержки бизнеса" к логике стратегического кредитования. Кредит должен идти туда, где он создает не только прибыль для банка, но и оборонную, энергетическую, производственную и региональную устойчивость государства.

Уже есть первые результаты. За 2025 год портфель чистых гривневых кредитов машиностроению вырос втрое, в значительной степени благодаря займам государственным предприятиям, связанным с финансированием потребностей обороны. В декабре 2025 года шесть банков государственной и частной собственности подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины консорциумное кредитное соглашение на 21,5 млрд гривен для финансирования одного из предприятий ОПК.

Отдельно следует выделить энергетику. За период с июня 2024 года до начала февраля 2026 года банки в рамках меморандума о восстановлении энергетической инфраструктуры обеспечили финансирование бизнес-проектов на развитие генерации мощностью почти 1,4 ГВт, а также проектов по хранению энергии и генерации тепла - около 560 МВт. Это уже не символическое кредитование. Это первые признаки того, что банковская система может участвовать в финансировании реальной устойчивости страны.

Что меняется в роли государства

Стратегия показывает важное изменение подхода: государство не должно бесконечно замещать рынок субсидиями, но должно снижать риски там, где частный кредитор самостоятельно не готов работать. Речь идет о гарантиях, страховании военных рисков, длинных кредитных линиях, проектном финансировании, консорциумном кредитовании и институтах развития.

Особенно важны три блока. Первый - международные гарантии и инвестиции. Стратегия предусматривает совершенствование механизмов направления гарантий в рамках Ukraine Facility, стимулирование длинных кредитных линий и гарантий от международных финансовых организаций для среднего и крупного бизнеса, а также привлечение более широкого круга банков к гарантийным инструментам.

Второй - ограждение от военных рисков. Без этого массовое кредитование в прифронтовых регионах, энергетике, инфраструктуре и промышленности будет оставаться ограниченным. Банки могут иметь ликвидность, но не будут иметь достаточного риск-аппетита без понятной системы распределения военного риска между государством, международными партнерами, страховыми механизмами и самим заемщиком.

Третий - Национальное учреждение развития. В Стратегии предусмотрен запуск гарантий НУР для стартапов и капитализация этой программы на 500 млн гривен, а также дальнейшее приведение деятельности НУР в соответствие с обновленным законодательством и получение им статуса реципиента международных программ ЕС.

Это правильное направление, но масштабы пока не соответствуют масштабам потребностей. Для экономики, которая воюет и одновременно должна восстанавливать промышленность, инфраструктуру, энергетику и человеческий капитал, нужна значительно более мощная архитектура развития.

Проблема не только в банках, но и в качестве заемщиков

Кредитование нельзя восстановить только решениями НБУ или банков. Нужен платежеспособный, прозрачный и жизнеспособный бизнес. Именно поэтому Стратегия делает акцент на сборе и систематизации кредитных потребностей бизнеса, структурировании проектов для банковского финансирования, развитии консорциумного кредитования и повышении институциональной способности органов местного самоуправления привлекать кредитные ресурсы.

Это очень важно. В Украине часто проблема заключается не только в том, что банки "не хотят кредитовать". Часто бизнес не имеет достаточной прозрачности, качественной финансовой отчетности, понятного залога, прогнозируемого денежного потока или подготовленного инвестиционного проекта. Поэтому возобновление кредитования должно быть связано с более широкой политикой: детенизацией, улучшением корпоративного управления, развитием проектной подготовки, страхованием рисков и защитой прав кредиторов.

NPL: старая проблема нового кредитного цикла

Отдельная линия Стратегии - работа с неработающими кредитами. Документ предусматривает совершенствование обмена информацией о продаже NPL, развитие цифровых торговых площадок, совершенствование оценки обеспечения, переход на европейские и международные стандарты оценки, а также развитие факторинга. Это принципиально.

Без очистки балансов и нормального рынка проблемных активов банки не смогут полноценно наращивать новое кредитование. Старые долги, слабое взыскание, манипуляции с залогами, затяжные судебные процедуры и несовершенное банкротство - все это увеличивает стоимость кредита для добросовестного бизнеса.

Положительным является то, что закон "О факторинге" уже одобрен парламентом в 2025 году - он должен упростить доступ к оборотным средствам и четче определить права факторов, клиентов и должников. Но факторинг, лизинг, секьюритизация, гарантии и рынок NPL должны стать не приложениями к банковскому кредитованию, а полноценной финансовой инфраструктурой развития.

Главный риск: кредитование может остаться точечным

Стратегия является полезным документом, но ее слабость - в возможной недостаточности масштаба. Украина нуждается не просто в восстановлении кредитования, а в новой кредитной модели военной и послевоенной экономики. Нужно, чтобы кредит стал не случайной банковской операцией, а инструментом экономической политики. Для этого следует усилить пять направлений.

Во-первых, нужна полноценная система страхования военно-политических рисков для инвестиционных и кредитных проектов.

Во-вторых, Национальное учреждение развития должно стать не формальным гарантийным механизмом, а сильным институтом длинного финансирования, способным работать с промышленными, инфраструктурными, энергетическими и инновационными проектами.

В-третьих, программа "5-7-9%" должна окончательно перейти от массового субсидирования оборотного капитала к поддержке инвестиций, экспорта, производства, энергоэффективности, переработки и прифронтовых территорий.

В-четвертых, государственные банки должны получить четкие мандаты развития, но одновременно - жесткое корпоративное управление, чтобы кредитование приоритетных секторов не превратилось в политическое распределение ресурсов.

В-пятых, НБУ должен сохранять финансовую стабильность, но одновременно внимательно оценивать, не становится ли слишком жесткая монетарная политика барьером для инвестиционного кредита.

В настоящее время возобновление кредитования в Украине - это хороший знак. Оно свидетельствует, что банковская система выдержала шок войны, сохранила капитал, ликвидность и постепенно возвращается к финансированию экономики. Но этого недостаточно.

Украине нужно не просто больше кредитов, а разумное, длинное, целевое, ответственное кредитование, направленное на победу, энергетическую независимость, промышленную модернизацию, развитие территорий устойчивости и подготовку к послевоенному восстановлению.

Стратегия по развитию кредитования - 2026 является важным шагом в этом направлении. Но настоящий тест будет не в количестве принятых мер, а в том, сможет ли кредит снова стать кровеносной системой украинской экономики.

Потому что без кредита не будет масштабного восстановления. Без долгого финансирования не будет новой промышленности. Без страхования рисков не будет инвестиций. А без инвестиционной банковской системы Украина рискует остаться экономикой выживания, а не экономикой развития.