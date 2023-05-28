Как отказаться от соцвыплат: в Минреинтеграции дали инструкцию

Украинцы, временно находящиеся за границей, не могут получать социальные выплаты в стране пребывания, пока не откажутся от социальной помощи, назначаемой в Украине. Это можно сделать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Механизм, как говорят специалисты, аналогичен. Таким образом, можно отказаться и от:

"По желанию гражданина орган социальной защиты, в который поступило обращение, может послать скан-копию справки о неполучении помощи", - уточняют в Минреинтеграции.

Как отмечают специалисты, заявление необходимо послать по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес ответственного органа социальной защиты населения в Украине.

Чтобы отказаться от социальной помощи онлайн достаточно написать заявление в произвольной форме с указанием обязательных реквизитов.

ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

Отметим, что Пенсионный фонд, занимающийся выплатой и начислением собственно пенсий, с прошлого года также выполняет функции по назначению и выплате субсидий.

Недавно в Раде появился законопроект, которым ПФУ хотят обязать заниматься еще и назначением пособий и выплатами беременным и помощи семьям с детьми.

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