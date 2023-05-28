Як відмовитись від соцвиплат: в Мінреінтеграції дали інструкцію

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, не можуть отримувати соціальні виплати в країні перебування, поки не відмовляться від соціальної допомоги, що призначається в Україні. Це можна зробити дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Механізм, як говорять спеціалісти, є аналогічним. Таким чином можна відмовитись і від:

Контакти таких органів розміщено на сайтах районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад. "За бажанням громадянина орган соціального захисту, до якого надійшло звернення, може надіслати скан-копію довідки про неотримання допомоги", - уточнюють в Мінреінтеграції.

Як зазначають спеціалісти, заяву необхідно надіслати електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідального органу соціального захисту населення в Україні.

Щоб відмовитись від соціальної допомоги онлайн, достатньо написати заяву в довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів.

Нагадаємо, ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).

Зазначимо, що Пенсійний фонд, який займається виплатою та нарахуванням власне пенсій, з минулого року також виконує функції щодо призначення та виплати субсидій.

Нещодавно у Раді з'явився законопроект, яким ПФУ хочуть зобов'язати займатися ще й призначенням допомоги та виплатами вагітним і сім'ям з дітьми.

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