Выплаты беременным и помощи на детей ждут кардинальные изменения: что предлагают в Раде
Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и помощи на детей. Дело в том, что управления соцзащиты на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий не могут начислять положенные пособия, а в другом районе их оформить нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на законопроект №9318, обнародованный на сайте парламента.
"Управление социальной защиты населения соответствующих территорий (находящихся в зоне боевых действий или под оккупацией РФ, - ред.) не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район", - говорится в пояснительной записке.
Почему через ПФУ проводить такие начисления возможно?
Авторы законопроекта объясняют, что в отличие от управлений соцзащиты ПФУ имеет более развитую сеть подразделений. Кроме того, система координации в ПФУ построена по так называемому "экстерриториальному принципу".
"Этот принцип означает, что вне зависимости от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты", - говорится в документе, где отмечается, что обратившись в ПФУ, человек помимо всего прочего получит выплаты быстрее .
Назначение каких выплат может перейти в подразделения ПФУ
Авторы законопроекта предлагают передать специалистам Пенсионного фонда назначения:
- пособия по беременности и родам;
- пособия при рождении ребенка;
- помощи при усыновлении ребенка;
- пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- пособия на детей одиноким матерям;
- социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
- оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- денежного довольствия родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.
Как сообщалось, кроме пенсий, ПФУ сейчас также занимается и выплатами субсидий (с 1 октября 2022 года), а также и их назначением (с 1 декабря прошлого года).
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