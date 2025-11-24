Как будут отключать свет в Украине 25 ноября: "Укрэнерго" обнародовало графики

Причиной отключений электроэнергии являются последствия массированных ракетно-дронных ударов России по украинской энергетике. Отключения будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно.

Кроме того, параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток графики могут меняться. Следить за изменениями времени и объема ограничений можно на страницах облэнерго в соцсетях.

Сегодня, 24 ноября, в Украине отключают свет во всех регионах объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.