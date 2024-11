Как выбрать лампочки для машины: советы автомобилистам

От многих других запчастей автолампы отличает их прямое влияние на безопасность движения. Ведь лампы – это и освещение дороги, и поворотники, и стоп-сигналы, и видимость габаритов автомобиля. Изделия. При том что самые важные, то есть светотехнические, характеристики приобретенной лампочки становятся понятными только после ее установки. оптику. А часто полноценный контроль возможен только на соответствующих стендах.

Имею старую лампу, но маркировка затерта. Можно ли выбирать новую по геометрии старой?

В целом да, ибо абсолютное большинство ламп имеет не только собственные светотехнические характеристики, но и собственный тип цоколя (или геометрию нижней части колбы). Учтите размер и цвет колбы, форму и размеры цоколя, посчитайте контакты на нем и сравните их расположение. Должны предупредить, что есть вероятность наткнуться на одинаковые снаружи лампу на две разные мощности – 5 ватт и 21 ватт. Разобраться поможет такая информация: лампы мощностью порядка 5-10 Вт используются в габаритных огнях и разного рода подсветке, а мощностью в пределах 20 – 25 ватт (они более яркие) – в поворотниках, стоп-сигналах, фонарях заднего хода, задних противотуманках.

Нельзя ли взять похожую по типоразмеру лампу, но другой мощности?

Нельзя. Электрическая мощность – в числе важнейших факторов при выборе автомобильных ламп. Слабая лампа не обеспечит штатных характеристик светотехники – нужного освещения дороги не будет, сигналы могут быть просто не видны с нужных углов и дистанции. А лампы чрезмерной мощности могут легко расплавить пластиковые детали фонаря или фары, а то разъемы проводки, устроив короткое замыкание и небольшой пожар.

Почему одна лампа работает несколько лет, а другая в том же фонаре – несколько месяцев?

Если электрооборудование машины, фонарь или фара исправны, все зависит от качества лампы как изделия. Гарантированно длинный ресурс дадут брендовые лампы, и настоящей лотереей будет лампочка no name. Кроме того, имеет значение способ, которым достигнута повышенная мощность. Скажем, низкокачественные лампы повышенной мощности для фар потребляют больше энергии (дополнительные 15-40 Вт), а еще служат гораздо меньше из-за перегрева спирали. Фирменные качественные автолампы для фар дают продолжающийся луч на дороге, при том что за счет особого состава газа-галогена в колбах и его высокого давления их ресурс остается стандартным. Производителям дешевых ламп no name такие современные технологии недоступны, поэтому они просто снижают сопротивление спирали, вызывая ее нагрев и яркое свечение – но на недолгий срок.

Стоит ли покупать светодиодные лампы?

Официально украинские ПДД запрещают использование ламп другого типа, чем предусмотренный производителем. Но отечественные автомобилисты, стремясь к большей безопасности на дорогах, часто выбирают LED-лампы для стандартных световых приборов, рассчитанных на обычные лампы накаливания. Что касается сигнальных фонарей, то смысла ставить в них светодиоды нет, а вот по фарам стоит поговорить. Автомобильная фара как завершенная оптическая система базируется на точном расположении источника света в определенной точке относительно рефлектора. Если источник света (спираль стандартной галогенки или элемент LED) в эту фокальную точку не попадает, фара плохо освещает дорогу и ослепляет других водителей.

Тем не менее, в настоящее время один-два ведущих мировых производителя научились производить такие LED-лампы, которые попадают в фокус обычной "галогеновой" оптики. И в результате стандартная старая фара получает очень привлекательные характеристики – в несколько раз большую яркость и в несколько раз меньшее потребление электроэнергии. Правда, такая лампа стоит очень дорого, в несколько раз дороже качественной галогенки.

Если коротко

Старайтесь покупать максимально качественные лампы – в конце концов они не столь дороги, чтобы экономить на этом. Если речь идет о потерявших яркость фарах головного света, не спешите решать вопрос за счет новых и более мощных ламп. Они действительно могут помочь, но только если рефлектор фары и ее стекло незначительно потеряли свои качества из-за возраста: стекло пожелтело, несколько потускнело, а рефлектор сохраняет свое зеркальное покрытие. Если же неумолимый возраст испортил эти два элемента оптики до конца, придется покупать новую фару – и желательно качественную и родную лампу к ней.