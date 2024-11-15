Как выбрать лампочки для машины: советы автомобилистам

Тот, кто хоть раз покупал лампочку для своего авто, подтвердит, сколько нюансов может ожидать автовладельца по этому элементарному делу. Автожурналисты rbc.ua подготовили ответы на наиболее популярные вопросы по подбору автоламп.

От многих других запчастей автолампы отличает их прямое влияние на безопасность движения. Ведь лампы – это и освещение дороги, и поворотники, и стоп-сигналы, и видимость габаритов автомобиля. Изделия. При том что самые важные, то есть светотехнические, характеристики приобретенной лампочки становятся понятными только после ее установки. оптику. А часто полноценный контроль возможен только на соответствующих стендах.

Имею старую лампу, но маркировка затерта. Можно ли выбирать новую по геометрии старой?

В целом да, ибо абсолютное большинство ламп имеет не только собственные светотехнические характеристики, но и собственный тип цоколя (или геометрию нижней части колбы). Учтите размер и цвет колбы, форму и размеры цоколя, посчитайте контакты на нем и сравните их расположение. Должны предупредить, что есть вероятность наткнуться на одинаковые снаружи лампу на две разные мощности – 5 ватт и 21 ватт. Разобраться поможет такая информация: лампы мощностью порядка 5-10 Вт используются в габаритных огнях и разного рода подсветке, а мощностью в пределах 20 – 25 ватт (они более яркие) – в поворотниках, стоп-сигналах, фонарях заднего хода, задних противотуманках.

Нельзя ли взять похожую по типоразмеру лампу, но другой мощности?

Нельзя. Электрическая мощность – в числе важнейших факторов при выборе автомобильных ламп. Слабая лампа не обеспечит штатных характеристик светотехники – нужного освещения дороги не будет, сигналы могут быть просто не видны с нужных углов и дистанции. А лампы чрезмерной мощности могут легко расплавить пластиковые детали фонаря или фары, а то разъемы проводки, устроив короткое замыкание и небольшой пожар.

Почему одна лампа работает несколько лет, а другая в том же фонаре – несколько месяцев?

Если электрооборудование машины, фонарь или фара исправны, все зависит от качества лампы как изделия. Гарантированно длинный ресурс дадут брендовые лампы, и настоящей лотереей будет лампочка no name. Кроме того, имеет значение способ, которым достигнута повышенная мощность. Скажем, низкокачественные лампы повышенной мощности для фар потребляют больше энергии (дополнительные 15-40 Вт), а еще служат гораздо меньше из-за перегрева спирали. Фирменные качественные автолампы для фар дают продолжающийся луч на дороге, при том что за счет особого состава газа-галогена в колбах и его высокого давления их ресурс остается стандартным. Производителям дешевых ламп no name такие современные технологии недоступны, поэтому они просто снижают сопротивление спирали, вызывая ее нагрев и яркое свечение – но на недолгий срок.

Стоит ли покупать светодиодные лампы?

Официально украинские ПДД запрещают использование ламп другого типа, чем предусмотренный производителем. Но отечественные автомобилисты, стремясь к большей безопасности на дорогах, часто выбирают LED-лампы для стандартных световых приборов, рассчитанных на обычные лампы накаливания. Что касается сигнальных фонарей, то смысла ставить в них светодиоды нет, а вот по фарам стоит поговорить. Автомобильная фара как завершенная оптическая система базируется на точном расположении источника света в определенной точке относительно рефлектора. Если источник света (спираль стандартной галогенки или элемент LED) в эту фокальную точку не попадает, фара плохо освещает дорогу и ослепляет других водителей.

Тем не менее, в настоящее время один-два ведущих мировых производителя научились производить такие LED-лампы, которые попадают в фокус обычной "галогеновой" оптики. И в результате стандартная старая фара получает очень привлекательные характеристики – в несколько раз большую яркость и в несколько раз меньшее потребление электроэнергии. Правда, такая лампа стоит очень дорого, в несколько раз дороже качественной галогенки.

Если коротко

Старайтесь покупать максимально качественные лампы – в конце концов они не столь дороги, чтобы экономить на этом. Если речь идет о потерявших яркость фарах головного света, не спешите решать вопрос за счет новых и более мощных ламп. Они действительно могут помочь, но только если рефлектор фары и ее стекло незначительно потеряли свои качества из-за возраста: стекло пожелтело, несколько потускнело, а рефлектор сохраняет свое зеркальное покрытие. Если же неумолимый возраст испортил эти два элемента оптики до конца, придется покупать новую фару – и желательно качественную и родную лампу к ней.