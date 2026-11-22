НМТ-2027

Окончательный формат НМТ-2027 еще не был утвержден. В частности, продолжаются обсуждения по поводу количества обязательных предметов и возможной отмене обязательной математики. В то же время многие выпускники уже готовятся к тестированию по модели предыдущих лет.

Если по обязательным предметам поступающим все ясно, то выбор четвертого может стать более сложной задачей. Ведь не всегда лучше выбирать тот предмет, который знаешь лучше.

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Почему важен выбор предмета

Четвертый предмет НМТ оказывает влияние на расчет конкурсного балла для поступления в университет. Для каждой специальности устанавливают весовые коэффициенты, определяющие, насколько результат по определенному предмету будет влиять на итоговый балл.

Поэтому перед выбором следует учесть не только собственные знания, но и специальность, на которую планируете поступать.

Например, для поступления на филологию или политологию среди предметов по выбору может быть выгоднее составлять иностранный язык, поскольку для этих направлений он имеет высокий весовой коэффициент.

Для машиностроения весомее может быть физика. Так что даже если поступающий лучше знает географию, результат по физике может принести больше конкурсных баллов.

Как коэффициент влияет на балл

Разницу можно увидеть на конкретном примере. Допустим, абитуриент планирует подавать документы на специальность G3 "Электрическая инженерия".

Он получил по 150 баллов по трем обязательным предметам и еще 150 баллов по физике. При весовом коэффициенте 0,5 конкурсный балл составит 150.

Если же при тех же результатах по обязательным предметам абитуриент выберет географию и составит ее на 190 баллов, но коэффициент этого предмета составит 0,2, конкурсный балл будет ниже - 139.

Следовательно, в этом случае результат по физике на уровне 150 баллов выгоднее для поступления, чем 190 баллов по географии.

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Как определиться с предметом

Чтобы сделать взвешенный выбор, будущим поступающим советуют:

Просмотр таблицы весовых коэффициентов за 2026 год для специальностей, которые рассматриваете для поступления.

Выполните несколько тренировочных тестов НМТ по предметам, между которыми выбираете.

Подсчитать ориентировочный конкурсный балл с помощью специального калькулятора.

Таким образом, можно сравнить не только уровень собственных знаний по различным предметам, но и то, как результаты повлияют на шансы при поступлении.

Приведенные коэффициенты касаются вступительной кампании 2026 года. Для НМТ-2027 правила и весовые коэффициенты могут измениться, поэтому перед окончательным выбором предмета поступающим нужно будет проверить актуальные условия поступления.