Volkswagen Tiguan против Nissan Qashqai: выбираем лучший кроссовер с пробегом

Если говорить строго, эти две машины – две большие разницы. Но каждый мужчина, выбирая себе среднеразмерный кроссовер, непременно рассмотрит и первую, и вторую. Почему? Потому что одна всем кажется самой крутой в сегменте, а вторая – самой доступной. На самом деле не все так просто, но обещаем рассказать обо всем честно.

Обеим двум моделям мы обязаны (в кавычках или без – это уже ваше дело) за то, что сегодня кроссовер – самый популярный тип автомобиля. Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai появились тогда, когда еще не было ясно, куда повернет авторынок и вся автомобильная промышленность мира. Так получилось, что оба основали каждый свою нишу кроссоверов–массовых псевдо-внедорожников: один – в престижном сегменте, второй – в самом доступном и более молодежном.

Volkswagen Tiguan (2007 – 2018 гг.), 8 000 – 23 000 долларов

Tiguan первого поколения, хоть и является по сути паркетником, на фоне других имеет довольно выраженные внедорожные наклонности: значительный клиренс 20 см, короткие передний и задний свесы, неплохую систему полного привода, которая в нужный момент подключает заднюю ось. Более того, есть даже отдельное "загородное" исполнение Track&Field. Его передний бампер задран так сильно, что угол въезда достигает 28 градусов, притом что обычная ”городская” комплектация – всего 18 градусов. С большинством двигателей, о которых мы поговорим ниже, машина резвая на ходу, а благодаря традиционно взвешенной "фольксвагеновской" подвеске, приятно управляется.

Nissan Qashqai (2006 – 2013 гг.), 6 500 – 16 000 долларов

В своем первом поколении Qashqai – автомобиль безусловно городской, без претензий на успех на бездорожье. Хотя тоже имеет 20-сантиметровый клиренс и полноприводную комплектацию, которая в Украине распространена не меньше сугубо переднеприводной. Особая изюминка "Кашкая" – увеличенная модификация Qashqai+2 с удлиненным кузовом (плюс 13,5 см базы, плюс 2,11 см общей длины). Как можно понять из названия, он имеет 7-местный салон – два небольших сиденья раскладываются в багажнике.

Внешность

По нынешним меркам оба кроссовера отнюдь не малыши, ведь у обеих марок сегодня есть паркетники гораздо меньшего калибра. Volkswagen имеет классический силуэт, с виду он более массивный и почтенный, и это подтверждается цифрами – он на 12 см длиннее стандартного конкурента.

Qashqai больше похож на городского пижона: легкий, подтянутый, непринужденный. Однако, 7-местная версия более массивна, и некоторые выбирают ее именно из-за этого. Как по нам, "Тигуан", имея более классический образ, и сегодня сохраняет в стиле определенную актуальность, а "Кашкай" несет на себе отпечаток моды прошлых лет. Обе машины пережили по одному рестайлингу – Tiguan в 2012-м, а Qashqai – в 2010-м годах.

Практичность и удобство

По полезному пространству в салоне наши два конкурента примерно одинаковы. Конечно, если не считать удлиненную версию "Кашкая". А вот что касается качества отделки, то преимущество за Volkswagen – пластик более добротный, да и стилистика интерьера большинством потребителей воспринимается как более веселая.

Багажники равнозначны при максимально развернутой конфигурации (второй ряд кресел сложен): 1510 – 1515 л, а в походном состоянии разница существенная, и она в пользу Тигуана: его 470 литров против "японских" 410 л. Но имейте в виду, что у Qashqai+ багажник при сложенном третьем ряду на 140 литров больше, чем у короткой версии.

Двигатели

С точки зрения украинского потребителя, одно из самых существенных отличий этих двух машин – их моторные линейки. В Nissan Qashqai доминируют бензиновые агрегаты, 1,6- и 2,0-литровые. Дизелей гораздо меньше, это относительно недавно привезенные из Европы подержанные экземпляры. В принципе все двигатели надежны и по нынешним меркам долговечны.

Другая картина у Volkswagen Tiguan. Его бензиновые моторы, на 1,4 л и на 2,0 л объема, имеют турбины и непосредственный впрыск, из-за чего в подержанном возрасте они создают владельцам немало проблем. Более приемлемы два 2,0-литровых дизельных агрегата Tiguan, за которыми и охотятся большинство покупателей на вторичном рынке.

Трансмиссия

Nissan Qashqai комплектовался 5- и 6-ступенчатой МКП, а в качестве "автомата" использовал бесступенчатый вариатор CVT. Вариатор этот не очень долговечен, но в отличие от поздних моделей марки, более или менее ремонтопригоден.

Volkswagen Tiguan предлагает как простую "механику", так и АКП сразу двух типов – хотя не скажешь, что это "на выбор". Конечно, всем бы хотелось иметь вариант с классической гидромеханикой типа Tiptronic, но абсолютное большинство "автоматов" – это сложная и капризная роботизированная DSG. Ирония судьбы в том, что "Тигуаны" комплектовались наименее удачным из "Типтроников" и наиболее удачным из роботов.

Ходовая часть

На ходу оба автомобиля более или менее равноценны по комфортности ходовой, но "Фольксваген", как мы уже упоминали, интереснее управляется и благороднее ведет себя на выбоинах.

Относительно выносливости "ходовки" – для украинских дорог лучше подходит немецкая подвеска, более надежной ходовой может похвастаться именно "Тигуан". Расходные детали подвески "Кашкая" служат примерно вдвое меньше, чем у немца, в первую очередь это детали передней подвески. К счастью, владельцы говорят, что ремонтировать недолговечный передок “японца” не очень дорого.

Если коротко

В нашей паре немецкая машина дороже, и в подержанном виде это доплата не столько за бренд, сколько за более породистое поведение на дороге и более комфортный салон. Что касается прочих слабых мест, то они взаимно уравновешиваются симметричными проблемами конкурентов. Тем более что многое здесь зависит от остаточного ресурса конкретных экземпляров, которые вам придет в голову сравнивать. Из объективно весомых отличий – возможности выбора двигателя, поскольку получается, что у Nissan проще выбрать неплохой бензиновый мотор, а у Volkswagen – удачный дизель.