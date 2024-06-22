Когда нужно подавать заявление для субсидии на лето: ответ ПФУ
В случае подачи заявления на субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона она назначается с начала такого сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, в основном субсидия на следующий период продолжается автоматически, без обращения.
Обязательно обращаться за субсидией на следующий период нужно только некоторым категориям граждан.
"Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к указанной категории лиц, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая – с начала неотапливаемого сезона", – сообщили в ПФУ.
Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:
- через сервисные центры ПФУ уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтовым отправлением – в адрес органа Фонда;
- онлайн – через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.
Кому следует обратиться с заявлением на субсидию
Жилищная субсидия назначается с заявлением и декларацией о доходах и расходах, если:
- заявитель арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.
Кроме того, обратиться нужно получателям жилищных субсидии и льгот, которые на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.
Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что часть украинцев могут не получить субсидии из-за того, что часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию.