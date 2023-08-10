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Как въехать в Украину из России или Беларуси: Верещук назвала работающие гуманитарные коридоры

Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас работают два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть в Украину из России и Беларуси. Они расположены в Сумской области и на Волыни.

Об этом рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радио Свободе".

Один из гуманитарных коридоров - Колотиловка-Покровка , работает на сумском направлении на границе с Россией. Через него ежедневно проходят 150 человек.

"Но это только на въезд. У нас закрыты границы с Российской Федерацией на выезд. Мы запускаем своих граждан, но, конечно, мы не имеем никакого сотрудничества с врагом и оккупантом", - пояснила Верещук. 

Другой гуманитарный коридор расположен на Волыни, на границе с Беларусью. Речь идет о Доманово-Мокраны. Люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий, едут через Беларусь и заезжают в Украину. 

Гуманитарный коридор в Сумской области некоторое время не работал из-за того, что россияне перекрыли возможность, однако сейчас он возобновил свою работу. А в ближайшем к пересечению границы селе обустроить пункт, где временно могут остановиться люди.

"В населенном пункте, который ближайший к пункту пересечения, я скажу, не лучшие условия, но они приемлемы. На сегодня там есть пункт, где можно пройти фильтрацию, поесть, попить, привести себя в порядок. И если человек маломобильный, есть, например, скорая помощь, которая доставит в Сумы, а если нет, то это бесплатный автобус или маршрутка, которая тоже в Сумы доставит", - пояснила Верещук.

Эвакуация из Сумской области

Желающие эвакуироваться из региона могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев, который курсирует ежедневно из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в столицу в 11:41.

В частности, на вокзале по прибытию "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц.

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