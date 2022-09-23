Как избежать мобилизации в Крыму: украинцам дали советы

Россия уже начала массовые вручения повесток в разных уголках Крыма. Однако мобилизация уже не скрыта, не "гибридна" - значит избежать ее гораздо сложнее.

Алгоритм действий, если вас мобилизуют в армию РФ во временно оккупированном Крыму:

Прятаться, "затеряться" и всеми способами саботировать мобилизацию:

Избегать личного получения повесток и звонков с оккупационных "военных коматов". Пока вы не получили повестки - вы не считаетеся извещенными;

Официальные повестки могут поступать также в российские мобильные приложения по предоставлению админуслуг, поэтому попробуйте удалить эти приложения или для уверенности "потеряйте" свой смартфон, измените номер телефона или временно прекратите им пользоваться;

Если есть возможность - покиньте территорию Крыма и РФ;

Проверьте, нет ли на момент выезда на вашем пути блокпостов и не заблокирован ли выезд через "Крымский мост";

Если уехать не получилось, но есть возможность спрятаться в РФ, учитывайте возможные риски: на улицах городов установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц - по возможности избегайте публичных пространств, где такие камеры установлены;

Если не удалось уехать из ТОТ Крыма - оставьте место прописки, временно смените место жительства и не сообщайте о нем никому и никаким способом; не открывайте дверь незнакомым людям.

Если вам все же вручили повестку:

Ни в каком случае не езжайте в военкомат, оттуда вас сразу отправят на войну. Попробуйте снова "затеряться", заболеть, исчезнуть:

Проверьте перечень заболеваний или травм, которые согласно российскому законодательству позволят вам избежать мобилизации или по крайней мере отсрочить ее - это не стопроцентная гарантия и вас все равно могут незаконно мобилизовать, однако есть шанс, что вы не пройдете медкомиссию;

В случае, если с вами вышли на связь, не отказывайтесь в разговоре от выполнения так называемого "военного долга", а обоснуйте причины, почему вы не можете пока приехать в военкомат или служить. Например: по состоянию здоровья, статус сына/родного брата погибшего военного, обучение на дневной форме в учебных заведениях и дневно-заочной форме, наличие ребенка и беременной жены со сроком беременности свыше 22 недель и т.д.;

Учитывайте, что РФ - коррупционное государство, еще более высокий уровень коррупции на временно оккупированных территориях. Будьте осторожны, ведь мошенники могут предлагать вам получить справки об отсрочке и требовать взятки, за что вы можете понести уголовную ответственность.

В случае, если не удалось избежать мобилизации - сдавайтесь в плен ВСУ:

Не выполняйте незаконные преступные приказы, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры;

Как только попадете на территории, подконтрольные правительству Украины, при первом же безопасном случае сдавайтесь в плен и сообщайте, что вы гражданин Украины с оккупированной территории. Украина укажет вас "как захваченного в бою".

Сдаться в плен можно ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ТРО, СБУ, Госпогранслужбе.

Чтобы запланировать или сдаться в плен - звоните или пишите в любой мессенджер по номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84.

Если будет доказано, что человек выполнял незаконные преступные приказы военного руководства РФ, что привело к жертвам среди гражданского населения или к разрушению гражданской инфраструктуры - он понесет уголовную ответственность.