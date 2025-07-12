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Как украинцы определяли время без часов: что для этого в селах использовали в древности

Как в древности украинцы ориентировались во времени без часов (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

До появления механических или электронных часов украинские крестьяне умели точно определять время по природным признакам, бытовым звукам и ритмам жизни. Эти знания передавались из поколения в поколение и помогали жить в гармонии с природой.

Как украинцы в древности ориентировались во времени без стрелок и цифр в древности, рассказывает РБК-Украина.

Ориентация по солнцу

Самым распространенным способом определения времени было положение солнца на небе:

  • Восход солнца указывал на начало рабочего дня
  • Полдень определяли, когда тень от предметов становилась самой короткой
  • Закат солнца был сигналом к завершению работ
  • Даже расположение солнца относительно местных ориентиров - деревьев, церквей, гор - могло быть "солнечными часами".

Звуки петуха, церквей и природы

Петухи пели трижды за ночь - это был естественный "будильник":

  • первый раз около полуночи,
  • второй - перед рассветом,
  • третий - на восходе солнца.

Звон церковных колоколов сообщал об утрени, обеденной службе или вечерней молитве.

Звуки природы также служили ориентирами - например, сверчки активны перед дождем или ночью, а птицы замолкали к вечеру.

По ритму работы и быта

Крестьяне хорошо знали, сколько времени занимает определенная работа: вычистить конюшню, сделать десяток снопов, сбегать на колодец.

Бытовые дела - молитвы, варка пищи, выпекание хлеба, выпас скота - также шли в определенном порядке, что давало ощущение "графика".

Время за тенью и костром

Тень от дома или дерева - это древнейший аналог солнечных часов.

Вечером определяли время по сгоранию поленьев в печи: знали, что одно полено горит около 40 минут.

Лунные и звездные часы

Ночью ориентировались по луне - ее фаза, высота над горизонтом.

Созвездия на ночном небе (например, положение Большой Медведицы) также подсказывали час.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: каталог Национальной библиотеки Украины, Всеосвіта.

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