Как украинцы относятся к проведению выборов во время войны? Результаты опроса

Большинство украинцев, более 59% опрошенных, уверены, что выборы возможны только после полного завершения войны и после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным результатов опроса, лишь 10% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня, в сентябре этот показатель составлял 11%.

Также в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 23% поддерживают проведение выборов. По данным аналитиков, есть тенденция к росту показателя, в течение года с марта по декабрь этот показатель вырос с 9% до 23%.

Вместе с этим большинство - 59% - продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Интересно, что в сентябре выборы после завершения боевых действий поддерживали 63% опрошенных.