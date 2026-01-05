ua en ru
Как украинцы относятся к проведению выборов во время войны? Результаты опроса

Понедельник 05 января 2026 11:04
Как украинцы относятся к проведению выборов во время войны? Результаты опроса Фото: украинцы поддерживают выборы после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Большинство украинцев, более 59% опрошенных, уверены, что выборы возможны только после полного завершения войны и после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным результатов опроса, лишь 10% украинцев считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня, в сентябре этот показатель составлял 11%.

Также в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности 23% поддерживают проведение выборов. По данным аналитиков, есть тенденция к росту показателя, в течение года с марта по декабрь этот показатель вырос с 9% до 23%.

Вместе с этим большинство - 59% - продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Интересно, что в сентябре выборы после завершения боевых действий поддерживали 63% опрошенных.

Подготовка к выборам в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов инициировать проведение выборов при условии поддержки со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров.

Это заявление прозвучало на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине, а также положений проекта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соответствующего соглашения.

Также Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой подготовить необходимые законодательные изменения. 22 декабря в парламенте была сформирована рабочая группа, которая должна проработать вопрос возможности проведения выборов в условиях военного положения. Председатель ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что соответствующий закон будет одноразовым.

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

