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Как украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: объяснение

Фото: украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за рубежом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Многие украинцы за рубежом сталкиваются с проблемой восстановления документов. В том числе может возникнуть потребность в оформлении карты налогоплательщика за пределами Украины.

РБК-Украина приводит разъяснения от Минреинтеграции о том, как можно получить карту налогоплательщика находясь за границей.

Какие документы нужны

В министерстве объясняют, что для получения соответствующего документа необходимо:

  • заполненное заявление по форме № 5ДР (смотрите по ссылке),
  • копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить документ

Согласно инструкции ведомства, получить карту налогоплательщика можно в три способа, а именно:

  • лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
  • по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);
  • через представителя в украинском налоговой.

Важно. В Минреинтеграции обращают внимание, что для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:

  • доверенность,
  • документ, удостоверяющий личность представителя,
  • копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.

Также мы рассказывали о том, какие документы можно пересылать по почте за границу.

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