Как украинцы могут получить карту налогоплательщика за границей: объяснение

Многие украинцы за рубежом сталкиваются с проблемой восстановления документов. В том числе может возникнуть потребность в оформлении карты налогоплательщика за пределами Украины.
РБК-Украина приводит разъяснения от Минреинтеграции о том, как можно получить карту налогоплательщика находясь за границей.
В министерстве объясняют, что для получения соответствующего документа необходимо:
Согласно инструкции ведомства, получить карту налогоплательщика можно в три способа, а именно:
Важно. В Минреинтеграции обращают внимание, что для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:
Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.
Также мы рассказывали о том, какие документы можно пересылать по почте за границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.