Як українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: пояснення

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. В тому числі може виникнути потреба в оформленні картки платника додатків за межами України.
РБК-Україна наводить роз'яснення від Мінреінтеграції про те, як можна отримати картку платника податків знаходячись за кордоном.
У міністерстві пояснюють, що для отримання відповідного документа необхідна:
Згідно з інструкцією відомства, отримати картку платника податків можна в три способи, а саме:
Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.
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