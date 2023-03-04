Як українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: пояснення

Які документи потрібні

У міністерстві пояснюють, що для отримання відповідного документа необхідна:

заповнена заява за формою № 5ДР (дивіться за посиланням),

копія паспорта з чітким зображенням документа.

Де можна отримати документ

Згідно з інструкцією відомства, отримати картку платника податків можна в три способи, а саме:

особисто у закордонній дипломатичній установі України;

за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);

через представника в українській податковій.

Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

довіреність,

документ, що посвідчує особу представника,

копію документа, що посвідчує особу довірителя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

Також ми розповідали про те, які документи можна надсилати поштою за кордон.

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