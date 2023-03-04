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Як українці можуть отримати картку платника податків за кордоном: пояснення

Фото: українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Чимало українців за кордоном стикається з проблемою відновлення документів. В тому числі може виникнути потреба в оформленні картки платника додатків за межами України.

РБК-Україна наводить роз'яснення від Мінреінтеграції про те, як можна отримати картку платника податків знаходячись за кордоном.

Які документи потрібні

У міністерстві пояснюють, що для отримання відповідного документа необхідна:

Де можна отримати документ

Згідно з інструкцією відомства, отримати картку платника податків можна в три способи, а саме:

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

Важливо. В Мінреінтеграції звертають увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:

  • довіреність,
  • документ, що посвідчує особу представника,
  • копію документа, що посвідчує особу довірителя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.

Також ми розповідали про те, які документи можна надсилати поштою за кордон.

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